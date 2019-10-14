Мама семерых детей Анна Семак заявила, что намерена усыновить темнокожего ребенка в Африке

Анна Семак — одна из самых известных многодетных звездных мам. Она воспитывает семерых отпрысков и не собирается останавливаться на достигнутом. На днях женщина дала интервью порталу Sobaka.ru, где поведала о своем новом проекте. Анна собирается в ближайшем будущем начать работу над циклом документальных фильмов. Проект подразумевает частые путешествия.
В ходе одного из них Анна собирается усыновить ребенка. Причем звезда точно уверена, что новым членом их большой семьи непременно станет малыш с темным цветом кожи.
Реакция на это признание в Сети была неоднозначной. Анна столкнулась с большим количеством критики в свой адрес. «Очередная мадам мужа-футболиста с жиру бесится, решила из себя Анджелину Джоли изобразить?», «Мне кажется, так девочки выбирают себе кукол в детстве: для вас этот ребенок реально как игрушка, интересная и экзотическая. О самом ребенке и его реальных проблемах вы думаете во вторую очередь», — писали юзеры.
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал решение Анны и восхитился ее смелостью и готовностью взять на себя такую ответственность, как усыновление ребенка из другой страны.
Пока не известно, как на идею супруги отреагировал ее звездный муж, но, кажется, вряд ли он будет против. Анна отметила, что, после того, как они сошлись после расставания, между ней и Сергеем вновь воцарилось доверие:
Добавим, что 8 октября Анна и Сергей сыграли свадьбу во второй раз. Пышное торжество прошло на берегу итальянского озера Комо. На празднике присутствовали все семеро детей звездной четы.