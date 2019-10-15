Пользователи заметили, что Елизавета II была «в бешенстве», произнося речь в парламенте

14 октября Елизавета II открыла сессию парламента своей вступительной речью. Пользователи, увидевшие выступление королевы онлайн, отметили, что она была сильно не в духе.

Елизавета II

8 октября британский парламент завершил самую длинную сессию в истории и ушел на короткие каникулы до 14 октября. Предыдущая сессия началась 21 июня 2017 года и длилась 839 календарных дней из-за кризиса с «брекситом».

Вопреки традиции королева зачитывала речь не в имперской короне, а в бриллиантовой тиаре. Корона, украшенная 2 868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами, 273 жемчужинами и пятью рубинами, весит более килограмма и уже слишком тяжела для 93-летней Елизаветы II. Корону просто внесли в зал на подушке и оставили на столе рядом с монаршей особой.

Елизавета II нарушила традицию, связанную с короной, уже второй раз. Два года назад она заменила один из главных атрибутов власти синей шляпой.

Елизавета II читает парламентскую речь в 2006 году

Речь была посвящена «брекситу», иммиграции, социальному обеспечению граждан и другим важным для страны проблемам. Королева заявила, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября.

Интернет-пользователи, следившие за онлайн-трансляцией события, заметили, что Елизавета II выглядела крайне рассерженной. В Сети появилось множество встревоженных комментариев: «Очень недовольный вид среди бриллиантового сияния», «Уверен, что она в бешенстве», «Королева выглядит безумно злой».

Елизавета II читает парламентскую речь в 2017 году

Зрители обсудили язык тела королевы, указывающий на ее раздражение и усталость, а также «стеклянный взгляд» монаршей особы. В конце-концов большинство комментаторов сошлись на том, что Елизавета II недовольна тем, что премьер-министр Борис Джонсон слишком долго тянул с планом действия по выходу Британии из состава ЕС.

1 2 3 ... 10 Елизавета II торжественно открыла заседание парламента своей речью

Елизавета II открывала все сессии парламента после своего восшествия на престол. Она пропустила это событие только дважды: в 1959 и в 1963 году, когда была беременна: ожидала рождения принца Эндрю и принца Эдварда соответственно. В обоих случаях отсутствия королевы вместо нее речь зачитывал лорд-канцлер.