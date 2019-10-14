Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

С кем останутся дети Уильяма и Кейт во время их тура по Пакистану

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в Пакистан, но решили не брать с собой детей. Стало известно, кто будет присматривать за королевскими отпрысками.
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж

Принц Уильям вместе с супругой улетели в Пакистан. Они отправились в путешествие без детей: 6-летний Джордж, 4-летняя Шарлотта и годовалый Луи остались в Лондоне. Но на чьем попечении?

Разумеется, Кейт и Уильям решили не прерывать учебу старших детей посреди семестра. В конце концов, Шарлотта только в сентябре впервые села за школьную парту. Кроме того, Пакистан считается не самой благонадежной страной, так что решение королевской четы вполне объяснимо.

За наследниками будет присматривать няня испанского происхождения Мария Тереза Туррион Борралло. Она появилась в семействе Кембриджей, когда Джорджу было всего восемь месяцев, и знает всех детей буквально с пеленок.

Мария — выпускница знаменитого Norland College, в котором учатся «Мэри Поппинс» для богатых и знаменитых.

Судя по тому, что за все эти годы Уильям и Кейт так и не поменяли няню, к работе Марии нет никаких нареканий. Бонны, которые заканчивают Norland College, мастерски владеют самыми разнообразными навыками: от кулинарии до приемов самообороны.

Другой вероятный вариант «бэбиситтера» для Джорджа, Шарлотты и Луи — это Кэрол Миддлтон. 64-летняя мать герцогини не раз признавалась, что она обожает внуков. Кстати, принц Чарльз даже считает, что Кэрол проводит слишком много времени с детьми Уильяма и Кейт.

Перейти к обсуждению


14 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Луи Артур Чарльз

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.