С кем останутся дети Уильяма и Кейт во время их тура по Пакистану

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в Пакистан, но решили не брать с собой детей. Стало известно, кто будет присматривать за королевскими отпрысками.

Принц Уильям вместе с супругой улетели в Пакистан. Они отправились в путешествие без детей: 6-летний Джордж, 4-летняя Шарлотта и годовалый Луи остались в Лондоне. Но на чьем попечении?

Разумеется, Кейт и Уильям решили не прерывать учебу старших детей посреди семестра. В конце концов, Шарлотта только в сентябре впервые села за школьную парту. Кроме того, Пакистан считается не самой благонадежной страной, так что решение королевской четы вполне объяснимо.

За наследниками будет присматривать няня испанского происхождения Мария Тереза Туррион Борралло. Она появилась в семействе Кембриджей, когда Джорджу было всего восемь месяцев, и знает всех детей буквально с пеленок.

Мария — выпускница знаменитого Norland College, в котором учатся «Мэри Поппинс» для богатых и знаменитых.

Судя по тому, что за все эти годы Уильям и Кейт так и не поменяли няню, к работе Марии нет никаких нареканий. Бонны, которые заканчивают Norland College, мастерски владеют самыми разнообразными навыками: от кулинарии до приемов самообороны.

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Другой вероятный вариант «бэбиситтера» для Джорджа, Шарлотты и Луи — это Кэрол Миддлтон. 64-летняя мать герцогини не раз признавалась, что она обожает внуков. Кстати, принц Чарльз даже считает, что Кэрол проводит слишком много времени с детьми Уильяма и Кейт.