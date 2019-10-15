Представители Анастасии Заворотнюк опровергли последнюю информацию о ее лечении

На днях появилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» проходит курс паллиативного лечения в реабилитационном центре. Эту информацию опровергли в группе поддержки Анастасии Заворотнюк.

Несколько дней назад большинство отечественных изданий опубликовали информацию о текущем состоянии Анастасии Заворотнюк. По данным журналистов, актриса находится в реабилитационном центре, в котором ей оказывается высококвалифицированная помощь специалистов. В СМИ появились сведения о лечении, которое получает звезда. Так, телеграм-канал Mash сообщил о специальной водной и восстановительной терапии.

После СМИ сообщили, что Анастасия не реагирует на манипуляции медиков, поэтому врачи назначили ей паллиативное лечение, которое применяется лишь в хосписах.

Большинство поклонников Заворотнюк были изумлены этим известием. Ведь подобная терапия направлена лишь на снятие симптомов у тяжелобольных пациентов, потерявших надежду на восстановление.

Вечером 14 октября в группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Инстаграме эти данные опровергли. «Для тех, кто не знает: реабилитационный центр — это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы», — прокомментировали представители актрисы.



Дочь Заворотнюк поддержала эту публикацию лайком.

А вот информация о том, что Анастасия в настоящий момент находится в реабилитационном центре, опровергнута не была.

1 2 3 ... 21 Публика продолжает следить за состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк

Поклонники и пользователи Сети с благодарностью восприняли пост в группе. Они изумились ложным сведениям о состоянии здоровья артистки и пожелали ей скорейшего выздоровления.