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Представители Анастасии Заворотнюк опровергли последнюю информацию о ее лечении

На днях появилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» проходит курс паллиативного лечения в реабилитационном центре. Эту информацию опровергли в группе поддержки Анастасии Заворотнюк.

Несколько дней назад большинство отечественных изданий опубликовали информацию о текущем состоянии Анастасии Заворотнюк. По данным журналистов, актриса находится в реабилитационном центре, в котором ей оказывается высококвалифицированная помощь специалистов. В СМИ появились сведения о лечении, которое получает звезда. Так, телеграм-канал Mash сообщил о специальной водной и восстановительной терапии. 

После СМИ сообщили, что Анастасия не реагирует на манипуляции медиков, поэтому врачи назначили ей паллиативное лечение, которое применяется лишь в хосписах.

Большинство поклонников Заворотнюк были изумлены этим известием. Ведь подобная терапия направлена лишь на снятие симптомов у тяжелобольных пациентов, потерявших надежду на восстановление. 

Вечером 14 октября в группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Инстаграме эти данные опровергли. «Для тех, кто не знает: реабилитационный центр — это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы», — прокомментировали представители актрисы. 

Дочь Заворотнюк поддержала эту публикацию лайком.

А вот информация о том, что Анастасия в настоящий момент находится в реабилитационном центре, опровергнута не была. 

Поклонники и пользователи Сети с благодарностью восприняли пост в группе. Они изумились ложным сведениям о состоянии здоровья артистки и пожелали ей скорейшего выздоровления. 

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15 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото a_zavorotnyuk/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/232999/ © Woman.ru
Теги

Анастасия Заворотнюк

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем очередной раз подогревать интерес, лайкать...если хотели, чтобы отстали и не лезли не в свое дело. СМИ пишут всегда, они не перестанут от лайков писать, так зачем?

  • Не понимаю. Зачем столько пустой болтовни. В таком случае только слухи.

  • Пишут новость, опровергают, снова пишут новость, опровергают - и так по кругу Сколько можно? Мне кажется даже тексты одинаковые) Местами фразы переставляют только

  • СМИ пытаются нащупать черную кошку в черной комнате? комики. родственники тоже хороши. лайкать посты будем, а правды не скажем, думайте - гадайте. дааа, если Насте правда удалили что-то типа доброкачественной опухоли, и она потом покажется где-то на ТВ или в свете, это будет эффект бомбы. это, конечно, очень смелые фантазии, но вдруг... хочется верить!

  • Мужичёнка ейный ) нормально так пропиарился )

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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