Близкие Анастасии Заворотнюк наконец подтвердили, что она находится на лечении

В последние недели 48-летняя Анастасия Заворотнюк совсем не появляется в соцсетях, тем самым подтверждая догадки об ухудшении своего самочувствия. Именно поэтому окружение звезды решило создать аккаунт в ее поддержку и делиться в нем последними новостями о ее здоровье.
14 октября аккаунт удалось восстановить, и уже сегодня в нем появилась новая информация касаемо Заворотнюк.
Как оказалось, сейчас Анастасия действительно проходит лечение, но где и от какой болезни в блоге не уточняется.
«Все это выдумки. Правда лишь в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — гласит заявление.
Стоит отметить, что микроблог в поддержку Заворотнюк позиционируется как официальный источник новостей касаемо состояния актрисы и, предположительно, ведется членами ее семьи. Многие публикаций из этого аккаунта дублируются на странице звезды в Инстаграме.