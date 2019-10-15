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Близкие Анастасии Заворотнюк наконец подтвердили, что она находится на лечении

Официальный аккаунт, созданный в поддержку Анастасии Заворотнюк, наконец восстановили! 15 октября в микроблоге появилась новая информация касаемо здоровья актрисы. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

В последние недели 48-летняя Анастасия Заворотнюк совсем не появляется в соцсетях, тем самым подтверждая догадки об ухудшении своего самочувствия. Именно поэтому окружение звезды решило создать аккаунт в ее поддержку и делиться в нем последними новостями о ее здоровье. 

В первый же день существования микроблога из-за огромного количества подписавшихся (а значит и якобы подозрительной активности) он был заблокирован руководством Инстаграма. 

14 октября аккаунт удалось восстановить, и уже сегодня в нем появилась новая информация касаемо Заворотнюк. 

Петр Чернышев, Анастасия Заворотнюк
 

Как оказалось, сейчас Анастасия действительно проходит лечение, но где и от какой болезни в блоге не уточняется. 

Автор публикации опроверг, что знаменитость впадала в кому, страдала от паралича и многие другие слухи, которые обсуждает вся страна. 

«Все это выдумки. Правда лишь в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — гласит заявление. 

Стоит отметить, что микроблог в поддержку Заворотнюк позиционируется как официальный источник новостей касаемо состояния актрисы и, предположительно, ведется членами ее семьи. Многие публикаций из этого аккаунта дублируются на странице звезды в Инстаграме. 

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15 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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