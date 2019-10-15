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Меган Маркл и принц Гарри возмутили подписчиков безграмотностью

Меган Маркл и принц Гарри будто специально делают все для того, чтобы навлечь на себя гнев общественности. Сейчас они, например, опубликовали пост в Инстаграме с грубейшей ошибкой.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские, кажется, уже давно привыкли к тому, что их постоянно обвиняют во всех смертных грехах. Так что и в этот раз, вероятно, не удивились.

Ничего ужасного Меган и Гарри, в общем-то, не сделали. Наоборот, они даже хотели как лучше. Они выложили в Инстаграм пост с цитатой Майи Энджелоу, американской писательницы и поэтессы. Ее автобиография «Я знаю, отчего поет птица в клетке» принесла женщине всемирную известность.

Меган Маркл, принц Гарри

«Каждый раз, когда женщина заступается за себя, не зная об этом, возможно, не требуя этого, она заступается за всех женщин», — процитировали монаршие особы Майю. А под постом объяснили, что имели в виду: «Эти слова, использованные в речи герцогини в день открытия южноафриканского тура в Ньянге, всегда должны напоминать о том, что, каким бы большим или маленьким ни был ваш голос, у него есть цель».

Трогательная цитата, благородная цель — что может пойти не так? А то, что Меган и Гарри допустили грубейшую ошибку и использовали в начале цитаты слово women (женщины), хотя должны были — woman (женщина). Какие-то проблемы с единственным и множественным числом, уважаемые монархи?

Конечно, мимо такой ошибки поклонники не могли пройти мимо. «Мне одной кажется, или тут что-то не так?», «Какой позор! Грамматическая ошибка!», «Удалите, не позорьтесь», — писали Меган и Гарри поклонники.

Герцог и герцогиня Сассекские пока что никак не прокомментировали ситуацию, но и фото не удалили.

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15 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @sussexroyal/Instagram
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • И что хорошего в такой жизни? От рака не вылечат,вон сколько богатейших умерло. Еда? Все приедается.Да в супермаркет не сходишь побалдеть погулять повыбирать. Окно и то маниакально надо завешивать. Вечную жизнь не купишь. Каждый твой шаг критикуют. Минусов много,плюс какой? Как Скрудж МДак нырять в золотые горы? Неинтересно.

  • Гари не воспользовался ничем,такое крутое можно было образование получить,таким спецом стать,но нет

  • Ну надо же было бегом-бегом попытаться затмить выход королевы и начало тура Кембриджей, некогда было писанину перечитывать. Получается даже двойная ошибка - цитату переврать и грамматически опозриться. Позориться - единственное, что у Марклы выходит качественно

  • Гость

    Ну надо же было бегом-бегом попытаться затмить выход королевы и начало тура Кембриджей, некогда было писанину перечитывать. Получается даже двойная ошибка - цитату переврать и грамматически опозриться. Позориться - единственное, что у Марклы выходит качественно

    А-то как же?)) Следуют своему девицу: "Никогда не сдавайся - позорься до конца!""

  • Ошибки нет, это люди не говорящие на языке не врубаются «была ОДНОЙ из первых .... ЖЕНЩИН»

  • Опечатка, наверное. Ерунда в общем. А вообще надо цитату на английском приводить, а так трудно понять, была ошибка или нет.

  • Гость

    Ошибки нет, это люди не говорящие на языке не врубаются «была ОДНОЙ из первых .... ЖЕНЩИН»

    Ошибка в самом начале, где "женщины" написано мелким шрифтом.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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