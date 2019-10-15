Меган Маркл и принц Гарри возмутили подписчиков безграмотностью

Меган Маркл и принц Гарри будто специально делают все для того, чтобы навлечь на себя гнев общественности. Сейчас они, например, опубликовали пост в Инстаграме с грубейшей ошибкой.

Меган Маркл и принц Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские, кажется, уже давно привыкли к тому, что их постоянно обвиняют во всех смертных грехах. Так что и в этот раз, вероятно, не удивились.

Ничего ужасного Меган и Гарри, в общем-то, не сделали. Наоборот, они даже хотели как лучше. Они выложили в Инстаграм пост с цитатой Майи Энджелоу, американской писательницы и поэтессы. Ее автобиография «Я знаю, отчего поет птица в клетке» принесла женщине всемирную известность.

«Каждый раз, когда женщина заступается за себя, не зная об этом, возможно, не требуя этого, она заступается за всех женщин», — процитировали монаршие особы Майю. А под постом объяснили, что имели в виду: «Эти слова, использованные в речи герцогини в день открытия южноафриканского тура в Ньянге, всегда должны напоминать о том, что, каким бы большим или маленьким ни был ваш голос, у него есть цель».

Трогательная цитата, благородная цель — что может пойти не так? А то, что Меган и Гарри допустили грубейшую ошибку и использовали в начале цитаты слово women (женщины), хотя должны были — woman (женщина). Какие-то проблемы с единственным и множественным числом, уважаемые монархи?

1 2 3 ... 9 Меган Маркл и принц Гарри снова попали впросак

Конечно, мимо такой ошибки поклонники не могли пройти мимо. «Мне одной кажется, или тут что-то не так?», «Какой позор! Грамматическая ошибка!», «Удалите, не позорьтесь», — писали Меган и Гарри поклонники.

Герцог и герцогиня Сассекские пока что никак не прокомментировали ситуацию, но и фото не удалили.