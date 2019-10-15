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Кейт Миддлтон пришла на встречу с пакистанскими школьниками в традиционном наряде из брюк и туники

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан и начали свой тур с посещения школы в столице. Кэтрин, заворожившая жителей традиционным нарядом, вновь оделась в пакистанском стиле, проявив уважение к местным традициям.
Кейт Миддлтон, принц Уильям

Официально стартовал тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон по Пакистану. Кенсингтонский дворец считает эту поездку одной из самых сложных, ведь для обеспечения безопасности королевских особ понадобилось привлечь более 1 000 местных охранников и полицейских.

Кейт очаровала пакистанцев, едва покинув салон самолета. Она появилась в небесно-голубом комплекте шальвар-камиз и проявила тем самым свое уважение к местным традициям. Однако не стоит думать, что сразу после торжественной встречи герцогиня переоделась в более привычные для нее платья с цветочным принтом. Но обо всем по порядку.

Кейт Миддлтон, принц Уильям

В свой первый день в стране герцог и герцогиня Кембриджские посетили школу Model College for Girls в Исламабаде. Там учатся дети в возрасте от 4 до 18 лет. Именитым гостям устроили экскурсию по учебному заведению, а позже Уильям и Кейт встретились с самыми юными школьниками, пообщались с ними и сфотографировались все вместе.

Как сообщает издание Daily Mail, одна из девочек сказала Уильяму, что она — большая поклонница его матери. Герцог широко улыбнулся и ответил: «Действительно? Это очень мило с твоей стороны. Я тоже был ее горячим поклонником. Она побывала в Пакистане трижды. Я тогда был совсем маленьким».
Кейт Миддлтон

Визит важных гостей был направлен на то, чтобы подчеркнуть степень важности качественного образования, а также на то, какие преимущества обучение дает девочкам в построении профессиональной карьеры.

Кейт вновь выбрала традиционный наряд. На этот раз герцогиня надела синий традиционный комплект, состоящий из свободного длинного платья, брюк в тон и легкого шарфа от пакистанского дизайнера Maheen Khan. 

Кэтрин дополнила образ бежевыми туфлями от New Look и крупными серьгами с голубыми камнями в восточном стиле. Не забыла герцогиня и о помолвочном кольце. Любимый цейлонский сапфир принцессы Дианы прекрасно сочетался с остальными предметами аутфита Кейт.

Уильям оделся более повседневно: 37-летний принц выбрал для посещения школы голубую рубашку и черные брюки.

Во время общения с юными ученицами Кейт похвалила их знание английского языка. Уильям добавил, что они с супругой пытаются освоить урду (один из двух официальных языков в Пакистане) и уже выучили несколько слов, но надеются, что им вскоре удастся продвинуться.

Кейт Миддлтон

«Принцесса детских сердец», «Кейт так счастлива, когда ее окружают малыши», — комментировали пользователи Твиттера, рассматривая новые фотографии, на которых Кэтрин получает искреннее удовольствие от бесед с ребятами. 

Сделав с детьми фото на память, Кембриджи отправились в национальный парк Маргалла-Хилс, расположенный на севере Исламабада. Как сообщает The Telegraph, там им показали слайд-шоу с фотографиями животных, обнаруженных в окрестностях. Среди них были леопарды, капские зайцы, дикобразы и ящерицы. Когда на экране мелькнули пресмыкающиеся, принц Уильям отметил, что это зрелище понравилось бы Джорджу. Кажется, 6-летний принц обожает юрких ящериц!

Добавим, что тур Уильяма и Кэтрин по Пакистану завершится 18 октября. Герцога и герцогиню ждет насыщенная программа, в ходе которой Кейт наверняка еще не раз покажет свое безупречное чувство стиля.

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15 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @imrankhan.pti/Instagram
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Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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22 комментария Добавить комментарий
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  • Как в рекламе стирального порошка. Все прилизано, слащаво, искусственно. Только по-сравнению со стиральным порошком - бессмысленно. Кому нужны эти траты на поездки и ежедневные новые шмотки?

  • Красиво, ярко, гармонично и уместно. Дети запомнят эту встречу на всю жизнь.

  • Гость

    Красиво, ярко, гармонично и уместно. Дети запомнят эту встречу на всю жизнь.

    Мне говорят я Брежнева видела, но хоть убейте меня, его не помню. А его фигура куда позначимее проходной жены в англии. Мы этому Брежневу и стихи читали и песни пели и в каждом классе по портрету, с его именем уроки начинали и заканчивали. Как родственник всем был.

  • Обманывать детей нехорошо. Он и не собирался учить пакистанский . Это дети на всю жизнь и запомнят, как их прынц обманул. Еще, как в школе полы помыли к их приезду.

  • Я бы с ума сошла всю жизнь разговаривать заготовленными фразами. Диана так никогда не поступала, поэтому чету Кембрижей не любят, они не искренние, не настоящие.

  • Гость

    Красиво, ярко, гармонично и уместно. Дети запомнят эту встречу на всю жизнь.

    Вам то откуда знать, запомнят они эти 5 минут или не запомнят? Для них это чужая незнакомая тетя.

  • А вот с такими индо-пакистанскими образами это кольцо, наконец-то, смотрится гармонично - видимо, душа Дианы всегда была очарована восточной культурой.

  • Friderika

    А вот с такими индо-пакистанскими образами это кольцо, наконец-то, смотрится гармонично - видимо, душа Дианы всегда была очарована восточной культурой.

    Диану про дизайн кольца никто не спрашивал, что подарили, то и носила. Она любила Африку, по единственной причине - ее там не доставали папарацци и королевский двор.

  • Гость

    Диану про дизайн кольца никто не спрашивал, что подарили, то и носила.

    Как раз кольцо себе Диана выбирала из каталога сама, нарушая традицию, к великому неудовольствию монархии.

  • Гость

    Как в рекламе стирального порошка. Все прилизано, слащаво, искусственно. Только по-сравнению со стиральным порошком - бессмысленно. Кому нужны эти траты на поездки и ежедневные новые шмотки?

    вас две страны забыли спросить, как им лучше налаживать дипломатические отношения. Вся пакистанская община в Лондоне непременно спросит ваше мнение

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