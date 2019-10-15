Кейт Миддлтон пришла на встречу с пакистанскими школьниками в традиционном наряде из брюк и туники

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан и начали свой тур с посещения школы в столице. Кэтрин, заворожившая жителей традиционным нарядом , вновь оделась в пакистанском стиле, проявив уважение к местным традициям.

Официально стартовал тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон по Пакистану. Кенсингтонский дворец считает эту поездку одной из самых сложных, ведь для обеспечения безопасности королевских особ понадобилось привлечь более 1 000 местных охранников и полицейских.

Кейт очаровала пакистанцев, едва покинув салон самолета. Она появилась в небесно-голубом комплекте шальвар-камиз и проявила тем самым свое уважение к местным традициям. Однако не стоит думать, что сразу после торжественной встречи герцогиня переоделась в более привычные для нее платья с цветочным принтом. Но обо всем по порядку.

В свой первый день в стране герцог и герцогиня Кембриджские посетили школу Model College for Girls в Исламабаде. Там учатся дети в возрасте от 4 до 18 лет. Именитым гостям устроили экскурсию по учебному заведению, а позже Уильям и Кейт встретились с самыми юными школьниками, пообщались с ними и сфотографировались все вместе.

Как сообщает издание Daily Mail, одна из девочек сказала Уильяму, что она — большая поклонница его матери. Герцог широко улыбнулся и ответил: «Действительно? Это очень мило с твоей стороны. Я тоже был ее горячим поклонником. Она побывала в Пакистане трижды. Я тогда был совсем маленьким».

Визит важных гостей был направлен на то, чтобы подчеркнуть степень важности качественного образования, а также на то, какие преимущества обучение дает девочкам в построении профессиональной карьеры.

Кейт вновь выбрала традиционный наряд. На этот раз герцогиня надела синий традиционный комплект, состоящий из свободного длинного платья, брюк в тон и легкого шарфа от пакистанского дизайнера Maheen Khan.

Кэтрин дополнила образ бежевыми туфлями от New Look и крупными серьгами с голубыми камнями в восточном стиле. Не забыла герцогиня и о помолвочном кольце. Любимый цейлонский сапфир принцессы Дианы прекрасно сочетался с остальными предметами аутфита Кейт.

Уильям оделся более повседневно: 37-летний принц выбрал для посещения школы голубую рубашку и черные брюки.

Во время общения с юными ученицами Кейт похвалила их знание английского языка. Уильям добавил, что они с супругой пытаются освоить урду (один из двух официальных языков в Пакистане) и уже выучили несколько слов, но надеются, что им вскоре удастся продвинуться.

«Принцесса детских сердец», «Кейт так счастлива, когда ее окружают малыши», — комментировали пользователи Твиттера, рассматривая новые фотографии, на которых Кэтрин получает искреннее удовольствие от бесед с ребятами.

Сделав с детьми фото на память, Кембриджи отправились в национальный парк Маргалла-Хилс, расположенный на севере Исламабада. Как сообщает The Telegraph, там им показали слайд-шоу с фотографиями животных, обнаруженных в окрестностях. Среди них были леопарды, капские зайцы, дикобразы и ящерицы. Когда на экране мелькнули пресмыкающиеся, принц Уильям отметил, что это зрелище понравилось бы Джорджу. Кажется, 6-летний принц обожает юрких ящериц!

1 2 3 ... 10 Тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон по Пакистану официально начался

Добавим, что тур Уильяма и Кэтрин по Пакистану завершится 18 октября. Герцога и герцогиню ждет насыщенная программа, в ходе которой Кейт наверняка еще не раз покажет свое безупречное чувство стиля.