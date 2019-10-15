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СМИ: Татьяну Тотьмянину прооперировали в онкоцентре

Бывшую фигуристку Татьяну Тотьмянину экстренно прооперировали в Москве. Как сообщил Mash, жене Ягудина удалили желчный пузырь в столичном онкоцентре.
Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина

Телеграм-канал Mash сообщил, что 15 октября фигуристку Татьяну Тотьмянину срочно прооперировали в онкологическом центре в Москве. По данным издания, 37-летнюю спортсменку привезли в больницу с новообразованием в желчном пузыре. 

Жене Алексея Ягудина экстренно провели хирургическую операцию методом лапароскопии (то есть без огромного разреза) и удалили желчный пузырь. 

Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

Образцы тканей после успешной операции отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли. 

Напомним, что в последнее время у Татьяны довольно часто случались проблемы со здоровьем. Фигуристка перенесла (!) 5 операций из-за перелома ноги. 

Тотьмянина получила травму во время участия в ледовом шоу. Несколько месяцев она лечилась в разных странах, но легче ей не стало. В итоге в Германии врачи сказали спортсменке, что четыре предыдущие операции ей только навредили, диагностировали ей двойной перелом и сделали пятую операцию.

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15 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @tatianatotmyanina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Татьяна Тотьмянина

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что за опухоль?

  • Откуда такая оперативность?Что теперь получается,не успел известный человек в больнице оказаться,как о его проблемах известно всей стране?

  • Леша может всё. он будет рядом она поправиться. прекрасная пара.танечка, здоровья тебе

  • Mash сообщил ?Тот же, что про Заворотнюк? Спасибо, не интересуюсь

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