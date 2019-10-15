СМИ: Татьяну Тотьмянину прооперировали в онкоцентре

Бывшую фигуристку Татьяну Тотьмянину экстренно прооперировали в Москве. Как сообщил Mash, жене Ягудина удалили желчный пузырь в столичном онкоцентре.

Татьяна Тотьмянина

Телеграм-канал Mash сообщил, что 15 октября фигуристку Татьяну Тотьмянину срочно прооперировали в онкологическом центре в Москве. По данным издания, 37-летнюю спортсменку привезли в больницу с новообразованием в желчном пузыре.

Жене Алексея Ягудина экстренно провели хирургическую операцию методом лапароскопии (то есть без огромного разреза) и удалили желчный пузырь.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

Образцы тканей после успешной операции отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.

Напомним, что в последнее время у Татьяны довольно часто случались проблемы со здоровьем. Фигуристка перенесла (!) 5 операций из-за перелома ноги.

Тотьмянина получила травму во время участия в ледовом шоу. Несколько месяцев она лечилась в разных странах, но легче ей не стало. В итоге в Германии врачи сказали спортсменке, что четыре предыдущие операции ей только навредили, диагностировали ей двойной перелом и сделали пятую операцию.

