Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

56-летняя Елена Валюшкина в хулиганских мини-шортах показала подтянутую фигуру на пляже Израиля

Звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина отдыхает в Израиле и делится с поклонниками фотографиями с отдыха. В том числе знаменитость выкладывает всевозможные пляжные луки, восхищая подписчиков прекрасной фигурой и моложавым видом.
Елена Валюшкина

15 октября Елена Валюшкина разместила новый пост в Инстаграме. 56-летняя актриса поделилась с подписчиками коротким видео, записанным на пляже Banana Beach в Тель-Авиве. В ролике звезда расслабленно танцевала перед камерой под звуки прибоя. Елена была одета в купальник, поверх которого она накинула легкую розовую футболку. На ногах знаменитости красовались джинсовые мини-шорты. 

Пляжный «море-лук», как охарактеризовала свой образ Елена в одном из недавних постов, она дополнила светлой косынкой на голове. Весьма практичный элемент образа, если учесть палящее израильское солнце.

«Просто сидеть на балконе. Слушать город. Вспоминать теплое море, яркое солнце. Как твоя рука касалась даже трудно представить какого древнего камня. И эти бесконечные собаки! На моей душе тепло. Пусть и ваша не мерзнет», — подписала задорное видео звезда.

Фолловеры актрисы были поражены тем, как хорошо выглядит Елена. По их мнению, ей невозможно дать ее истинный возраст. Юзеры принялись расспрашивать актрису, чтобы узнать секрет ее моложавого вида.

«Опять деточку одну отправили! Лена, где волшебный эликсир молодости продают? На сцене?», «Боже, какие ножки», «Доброе утро, Елена! Вы обворожительны и просто шик. Выглядите потрясающе», — восторженно комментировали фолловеры знаменитости.

В комментариях особенно любознательные поклонники также спросили Елену, сколько же она весит, но на этот вопрос актриса лишь ответила с юмором «много». 

Перейти к обсуждению 6


15 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @elena_valushkina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Елена Валюшкина

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Классная актриса в любом возрасте!! Обаятельная

  • грубиянистая дама. Раньше нравилась, потом подписалась на нее в инстаграмм, а она матом шпарит там

  • С трудом вспомнила ее, пришлось фото в молодости искать. А кроме Формулы любви она играла еще где-то? С чего вдруг про нее пишут, актриса давным давно забытая и не особо востребованная как я понимаю.

  • Что это было?

  • Она приятная женщина, обаятельная, но она обычная женщина средних лет.

  • Она запомнилась как комендант в сериале «Универ» - Зоя Михайловна

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.