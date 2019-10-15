56-летняя Елена Валюшкина в хулиганских мини-шортах показала подтянутую фигуру на пляже Израиля

15 октября Елена Валюшкина разместила новый пост в Инстаграме. 56-летняя актриса поделилась с подписчиками коротким видео, записанным на пляже Banana Beach в Тель-Авиве. В ролике звезда расслабленно танцевала перед камерой под звуки прибоя. Елена была одета в купальник, поверх которого она накинула легкую розовую футболку. На ногах знаменитости красовались джинсовые мини-шорты.
Пляжный «море-лук», как охарактеризовала свой образ Елена в одном из недавних постов, она дополнила светлой косынкой на голове. Весьма практичный элемент образа, если учесть палящее израильское солнце.
Фолловеры актрисы были поражены тем, как хорошо выглядит Елена. По их мнению, ей невозможно дать ее истинный возраст. Юзеры принялись расспрашивать актрису, чтобы узнать секрет ее моложавого вида.
В комментариях особенно любознательные поклонники также спросили Елену, сколько же она весит, но на этот вопрос актриса лишь ответила с юмором «много».