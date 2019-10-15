56-летняя Елена Валюшкина в хулиганских мини-шортах показала подтянутую фигуру на пляже Израиля

Звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина отдыхает в Израиле и делится с поклонниками фотографиями с отдыха. В том числе знаменитость выкладывает всевозможные пляжные луки, восхищая подписчиков прекрасной фигурой и моложавым видом.

15 октября Елена Валюшкина разместила новый пост в Инстаграме. 56-летняя актриса поделилась с подписчиками коротким видео, записанным на пляже Banana Beach в Тель-Авиве. В ролике звезда расслабленно танцевала перед камерой под звуки прибоя. Елена была одета в купальник, поверх которого она накинула легкую розовую футболку. На ногах знаменитости красовались джинсовые мини-шорты.

Пляжный «море-лук», как охарактеризовала свой образ Елена в одном из недавних постов, она дополнила светлой косынкой на голове. Весьма практичный элемент образа, если учесть палящее израильское солнце.

«Просто сидеть на балконе. Слушать город. Вспоминать теплое море, яркое солнце. Как твоя рука касалась даже трудно представить какого древнего камня. И эти бесконечные собаки! На моей душе тепло. Пусть и ваша не мерзнет», — подписала задорное видео звезда.

Фолловеры актрисы были поражены тем, как хорошо выглядит Елена. По их мнению, ей невозможно дать ее истинный возраст. Юзеры принялись расспрашивать актрису, чтобы узнать секрет ее моложавого вида.

«Опять деточку одну отправили! Лена, где волшебный эликсир молодости продают? На сцене?», «Боже, какие ножки», «Доброе утро, Елена! Вы обворожительны и просто шик. Выглядите потрясающе», — восторженно комментировали фолловеры знаменитости.

В комментариях особенно любознательные поклонники также спросили Елену, сколько же она весит, но на этот вопрос актриса лишь ответила с юмором «много».