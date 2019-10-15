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Алена Водонаева заявила о намерении проколоть соски

Алена Водонаева побеседовала с подписчиками в инстаграм-историях. Экс-звезда «Дома-2» удивила фолловеров неожиданным признанием: знаменитость хочет сделать себе пирсинг. На сосках.
Алена Водонаева

37-летняя Алена Водонаева не планирует взрослеть. Напротив, телеведущая готова совершать экстравагантные поступки, на которые обычно решаются в юности.

Один из подписчиков Водонаевой поинтересовался, какие у Алены цели в жизни. Девушка дала очень развернутый ответ, один из пунктов которого — проколоть соски.

Алена Водонаева

Также в планах Водонаевой: «Получить образование мечты в Америке, поменять страну проживания, купить квартиру мечты в Москве, хорошо выглядеть, быть здоровой и красивой, дать сыну хорошее образование, вырастить из него достойного мужика, открыть еще 2 бизнеса». В общем, планы довольно наполеоновские.

Алена Водонаева

Отметим, что Водонаева уже давно говорит о том, что хочет переехать в Лос-Анджелес. По мнению Алены, США — страна со свободными взглядами, где люди могут самовыражаться, не боясь общественного мнения.

Недавно Алена снова приехала в «Город Ангелов», где и справила 37-й день рождения.

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15 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @alenavodonaeva/Instagram
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Алена Водонаева

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