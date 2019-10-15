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Принцесса на тук-туке: одетая в изумрудное платье Кейт Миддлтон выехала в свет в необычном экипаже

Новые «мусульманские» образы герцогини Кембриджской уже успели покорить модниц по всему миру. Вечером 15 октября Кейт Миддлтон появилась на публике не только в традиционной пакистанской одежде, но и на необычном виде транспорта.
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 15 октября
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 15 октября

15 октября Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Пакистан. Супруги с уважением относятся к социо-культурному наследию принимающей страны, поэтому даже гардероб составили в соответствии с устоями государства. За «мусульманскими» аутфитами Кейт Миддлтон пристально следят модницы со всего мира.

Однако герцогиня Кембриджская на этом не остановилась. Похоже, Кейт Миддлтон решила следовать традициям Пакистана до конца. Вернее, до тук-тука, ведь именно в этом необычном экипаже она проехалась по улицам Исламабада вечером 15 октября. 

Свой первый день официального визита в экзотическое государство Кейт и Уильям завершили у Пакистанского монумента. До мемориала Кембриджи добрались на украшенной моторикше. 

Миддлтон вышла в свет в нарядном изумрудном платье в пол, а принц Уильям — в традиционном наряде шервани. Длинная куртка, переливающаяся оттенками темно-зеленого, восхитила поклонников королевской четы. Этот цвет был выбран не случайно — именно он является национальным колором Пакистана.

  • Кейт Миддлтон
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    Свой первый день в Пакистане Кейт Миддлтон завершила в эффектном изумрудном платье
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Несмотря на сдержанность этих торжественных нарядов, Кейт вновь сделала «европейский» акцент на обувь. Она появилась на улицах Исламабада в серебристых босоножках. Оголить хотя бы часть ног — довольно смелое решение в столь консервативном государстве!

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15 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Кейт Миддлтон

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4 комментария Добавить комментарий
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  • красиво и уважительно

  • Я не знаю, как делают эти снимки, но на некоторых выражение лица герцогини просто пугает.

  • Подозреваю что эту особую ненавидят феминистки - ведь о ней пишут только потому что она вышла замуж за нужного мужчину

  • Принц Вильям чудо как хорош в этом наряде!

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