Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

21-летняя Елизавета Пескова намекнула, что собирается выйти замуж за любимого мужчину, который на 10 лет старше нее

Наследница Дмитрия Пескова не любит афишировать свою личную жизнь и тусовкам предпочитает тихие семейные вечера. Однако на днях девушка обмолвилась, что планирует выйти замуж, чем немало удивила своих подписчиков. 
Елизавета с отцом Дмитрием Песковым
Елизавета с отцом Дмитрием Песковым

Дочь Дмитрия Пескова выросла статной девушкой. Помимо интересной внешности она может похвастаться блестящим французским образованием. Сейчас Елизавета обучается в магистратуре МГИМО и в свободное время посещает не светские рауты, а библиотеки. Впрочем, больше всего ей нравится проводить тихие вечера в кругу семьи.

21-летняя Елизавета Пескова часто публикует в своем «дневниковом» Инстаграме размышления и заметки.

15 октября она выложила очередной пост, в котором намекнула на романтические отношения. «С появлением своего человека пару лет назад я пришла к выводу, что не хочу ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями. Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные, и вопросы, к тому же я верю в сглаз», — заявила Пескова.

В то же время девушка разоткровенничалась: поделилась, что у одного из главных мужчин в ее жизни день рождения. Возлюбленному Елизаветы исполнился 31 год. В честь его праздника Пескова заговорила о семейной жизни и роли мужчины в судьбе женщины. 

«Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви. Для меня брак — союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моем понимании, муж — лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету — по-моему, это отвратительно. Еще я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается», — заявила девушка.

Многие восприняли последние фразы Елизаветы как намек на предстоящую свадьбу. Самые смелые подписчики уже стали поздравлять Пескову. Возможно, в скором времени нас ждет торжество. Правда, довольно скромное, если организацией будет заниматься сама невеста. 

Перейти к обсуждению


16 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @lisa_peskova, @ndchoulz/Instagram
Теги

Елизавета Пескова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.