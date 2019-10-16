21-летняя Елизавета Пескова намекнула, что собирается выйти замуж за любимого мужчину, который на 10 лет старше нее

Наследница Дмитрия Пескова не любит афишировать свою личную жизнь и тусовкам предпочитает тихие семейные вечера. Однако на днях девушка обмолвилась, что планирует выйти замуж, чем немало удивила своих подписчиков.

Елизавета с отцом Дмитрием Песковым

Дочь Дмитрия Пескова выросла статной девушкой. Помимо интересной внешности она может похвастаться блестящим французским образованием. Сейчас Елизавета обучается в магистратуре МГИМО и в свободное время посещает не светские рауты, а библиотеки. Впрочем, больше всего ей нравится проводить тихие вечера в кругу семьи.

21-летняя Елизавета Пескова часто публикует в своем «дневниковом» Инстаграме размышления и заметки.

15 октября она выложила очередной пост, в котором намекнула на романтические отношения. «С появлением своего человека пару лет назад я пришла к выводу, что не хочу ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями. Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные, и вопросы, к тому же я верю в сглаз», — заявила Пескова.

В то же время девушка разоткровенничалась: поделилась, что у одного из главных мужчин в ее жизни день рождения. Возлюбленному Елизаветы исполнился 31 год. В честь его праздника Пескова заговорила о семейной жизни и роли мужчины в судьбе женщины.

«Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви. Для меня брак — союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моем понимании, муж — лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету — по-моему, это отвратительно. Еще я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается», — заявила девушка.

Многие восприняли последние фразы Елизаветы как намек на предстоящую свадьбу. Самые смелые подписчики уже стали поздравлять Пескову. Возможно, в скором времени нас ждет торжество. Правда, довольно скромное, если организацией будет заниматься сама невеста.