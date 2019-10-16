Принц Гарри не смог сдержать эмоций и расплакался, говоря об Арчи

В минувший вторник состоялось вручение премии фонда WellChild, патроном которого является принц Гарри. Он посетил торжественное мероприятие вместе с супругой Меган Маркл и расчувствовался во время своей речи.

Пока принц Уильям и Кейт Миддлтон путешествуют по Пакистану и знакомятся с местной культурой и традициями, Сассексы не теряют времени зря. Вечером 15 октября принц Гарри вместе с Меган Маркл посетил WellChild Awards — церемонию вручения премий, организованную благотворительной организацией, которой он покровительствует.

Меган привлекла всеобщее внимание тем, что появилась в «старом» зеленом платье, которое ей явно было мало.

Принц Гарри, Меган Маркл и подопечные фонда WellChild

35-летний герцог Сассекский поднялся на сцену, чтобы выступить с речью. Он отметил, что дети, которые находятся под патронажем WellChild, каждый год вдохновляют его. Но теперь это ощущается совсем иначе, ведь он недавно стал отцом.

Принц вспомнил, как посетил церемонию в прошлом году. Тогда он и Меган уже были в курсе того, что в ближайшем будущем станут родителями:

«Мы знали, что ожидаем первенца — больше никто еще в то время не знал, но нам было известно. И я помню…» — тут голос принца предательски сорвался. На глазах Гарри выступили слезы.

Герцог Сассекский был по-настоящему растроган. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Ведущая Габи Рослин вышла на сцену, чтобы поддержать его, и ободряюще погладила Гарри по руке. Собравшись, младший сын принцессы Дианы продолжил свое эмоциональное выступление:

«Я помню, что крепко сжимал руку Меган во время церемонии. Мы оба размышляли о том, что однажды станем родителями, и о том, каково это — делать все, чтобы защитить своего ребенка и помочь ему, если он родится с проблемой или заболеет однажды».

Теперь общение с маленькими тяжелобольными подопечными фонда и их родителями задевает особенные струны в сердце Гарри. Он подчеркнул, что, лишь став отцом, смог понять это ощущение.

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«Ни один родитель не желал бы услышать, что его ребенок будет страдать и сталкиваться с проблемами, которые будут влиять на них на протяжении всей жизни», — продолжил герцог Сассекский. Его восхитило то, что дети и их родители вдохновляют других своим оптимизмом и надеждой.

Искренность Гарри никого не оставила равнодушным.