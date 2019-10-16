Принц Гарри не смог сдержать эмоций и расплакался, говоря об Арчи

Пока принц Уильям и Кейт Миддлтон путешествуют по Пакистану и знакомятся с местной культурой и традициями, Сассексы не теряют времени зря. Вечером 15 октября принц Гарри вместе с Меган Маркл посетил WellChild Awards — церемонию вручения премий, организованную благотворительной организацией, которой он покровительствует.
Меган привлекла всеобщее внимание тем, что появилась в «старом» зеленом платье, которое ей явно было мало.
35-летний герцог Сассекский поднялся на сцену, чтобы выступить с речью. Он отметил, что дети, которые находятся под патронажем WellChild, каждый год вдохновляют его. Но теперь это ощущается совсем иначе, ведь он недавно стал отцом.
Принц вспомнил, как посетил церемонию в прошлом году. Тогда он и Меган уже были в курсе того, что в ближайшем будущем станут родителями:
Герцог Сассекский был по-настоящему растроган. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Ведущая Габи Рослин вышла на сцену, чтобы поддержать его, и ободряюще погладила Гарри по руке. Собравшись, младший сын принцессы Дианы продолжил свое эмоциональное выступление:
Теперь общение с маленькими тяжелобольными подопечными фонда и их родителями задевает особенные струны в сердце Гарри. Он подчеркнул, что, лишь став отцом, смог понять это ощущение.
«Ни один родитель не желал бы услышать, что его ребенок будет страдать и сталкиваться с проблемами, которые будут влиять на них на протяжении всей жизни», — продолжил герцог Сассекский. Его восхитило то, что дети и их родители вдохновляют других своим оптимизмом и надеждой.
Искренность Гарри никого не оставила равнодушным.