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На белом коне по первому снегу: Ким Чен Ын поднялся на вершину самой высокой горы КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан верхом на белом коне «по первому снегу», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи и опубликовало фото 35-летнего политика.

На серии фотографий лидер КНДР запечатлен верхом на белом коне. Уверены, что картина стала весьма вдохновляющей для населения страны. Несмотря на то, что в горах температура существенно ниже и уже выпал снег, Ким Чен Ын предпочел отказаться от шапки. Кто посмеет ему возразить?

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

Глава Северной Кореи уверенно держался на лошади и много улыбался. Видимо, морозный воздух и близость к святому месту сделали свое дело. На большинстве фотографий руководитель КНДР выглядит довольным и расслабленным.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

На наш взгляд, идея «ускакать» к месту силы, чтобы все хорошенько обдумать, сработает не только для политических деятелей, но и для простых людей. Ну как же здорово вот так запрыгнуть на коня и умчаться вдаль!

Пэктусан — высшая точка Корейского полуострова. Корейцы считают гору священной: по легенде, около четырех тысяч лет назад с нее спустился отец основателя древнего корейского государства.

Нынешний руководитель КНДР поднимался на вершину уже трижды, каждый раз это происходило накануне важных событий для него лично или для страны.

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16 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото East News, Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Ким Чен Ын

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вот он, принц-то настоящий...на белом коне ))

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