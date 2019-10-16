На белом коне по первому снегу: Ким Чен Ын поднялся на вершину самой высокой горы КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан верхом на белом коне «по первому снегу», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи и опубликовало фото 35-летнего политика.

На серии фотографий лидер КНДР запечатлен верхом на белом коне. Уверены, что картина стала весьма вдохновляющей для населения страны. Несмотря на то, что в горах температура существенно ниже и уже выпал снег, Ким Чен Ын предпочел отказаться от шапки. Кто посмеет ему возразить?

Ким Чен Ын

Глава Северной Кореи уверенно держался на лошади и много улыбался. Видимо, морозный воздух и близость к святому месту сделали свое дело. На большинстве фотографий руководитель КНДР выглядит довольным и расслабленным.

Ким Чен Ын

На наш взгляд, идея «ускакать» к месту силы, чтобы все хорошенько обдумать, сработает не только для политических деятелей, но и для простых людей. Ну как же здорово вот так запрыгнуть на коня и умчаться вдаль!

Пэктусан — высшая точка Корейского полуострова. Корейцы считают гору священной: по легенде, около четырех тысяч лет назад с нее спустился отец основателя древнего корейского государства.

1 2 3 ... 8 Ким Чен Ын поднялся на вершину горы на белом коне

Нынешний руководитель КНДР поднимался на вершину уже трижды, каждый раз это происходило накануне важных событий для него лично или для страны.