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Анна Курникова прививает Энрике Иглесиасу и детям любовь к песням из советских фильмов

Ирина Шейк вовсю приобщает свою дочь Леа к русской культуре. Но, оказывается, не только ей не хватает знакомых с детства мелодий. Анна Курникова тоже включает советские хиты 2-летним близнецам, а заодно и 44-летнего мужу Энрике Иглесиасу.
Анна Курникова, Энрике Иглесиас

На днях Анна Курникова заинтриговала поклонников, сменив фамилию в Инстаграме на двойную. Многие тотчас же решили, что таким образом теннисистка непрозрачно намекнула на свадьбу с возлюбленным, с которым встречается 18 лет. Анна комментировать ситуацию не стала, зато примерно в это же время в социальных сетях активизировался Энрике Иглесиас.

На странице 44-летнего певца появилось забавное видео. Заботливый отец, недавно умиливший интернет-пользователей танцами с дочерью, вновь нашел способ развеселить 2-летних Николаса и Люси. 

Он играл с детьми, изображая, что его бьет током от их прикосновений. От такой реакции звездного папы наследники звонко и заразительно смеялись. Анна снимала все происходящее, оставаясь за кадром.

Интернет-пользователи из России в первую очередь обратили внимание на то, что веселье проходит под звуки «Песни про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука».

Более того, юзерам очень понравилось, что Курникова не забывает о своих корнях и даже маленьким детям дает слушать известные песни, горячо любимые россиянами. «А на заднем фоне ''а нам все равно, а нам все равно! Не боимся мы ни волка, ни сову!''. Вот что значит русская жена. Прелесть», «Правильно. Русская музыка и кино с детства», «Аня — молодец», — комментировали пользователи.

  • Энрике Иглесиас, Анна Курникова
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    Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году и с тех пор не расстаются
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Особенно умилил поклонников звездной пары тот факт, что Энрике придумал очаровательное прозвище для сына. В подписи к одной из фотографий певец указал забавный хэштег «Моя русская фрикаделька».

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16 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru, @annakournikova, @enriqueiglesias/Instagram
Теги

Анна Курникова, Энрике Иглесиас, Леа де Сен Шейк Купер

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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