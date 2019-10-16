Дочь Меладзе, сестра Тимати, внучка Боярского: стали известны дебютантки бала Tatler 2019

18 ноября в Колонном зале Дома Союзов пройдет девятый ежегодный бал дебютанток журнала Tatler. Woman.ru удалось узнать подробности о юных красавицах, которые в этом году впервые выйдут на паркет, чтобы очаровать светскую публику.

Устинья и Александр Малинины на бале дебютанток Tatler 2018

Каждую осень российская версия журнала Tatler устраивает большой бал, главными гостьями которого становятся наследницы знаменитых артистов, спортсменов, политиков или бизнесменов.

Стать дебютанткой бала Tatler — большая честь для каждой девушки.

Вот уже несколько месяцев участницы будущего торжества репетируют вальс и мазурку, а также летают в Европу на встречи с дизайнерами известных модных Домов, которые шьют для каждой из них платье мечты.

Александра Гинер

16 октября издание наконец опубликовало список дебютанток этого года. Так, самой юной участницей станет 15-летняя Александра Гинер. Дедушка Саши, Евгений Гинер — президент футбольного клуба ЦСКА и глава Финансового комитета Российского футбольного союза. Отец девушки Вадим Гинер какое-то время тоже занимался футболом — точнее был совладельцем ЦСКА. Сама же Саша предпочла спорту музыку. Она является солисткой группы COSMOS Girls, в которой помимо нее участвует дочь Григория Лепса Ева.

Михаил Боярский с внучкой

Одной из самых взрослых дебютанток станет внучка Михаила Боярского, 20-летняя Катерина. О Кате мы писали много раз. Девушка активно занимается вокалом, моделингом и часто публикует в Инстаграме горячие фото, которые вмиг собирают тысячи лайков и комментариев от обожателей.

Валерий Меладзе с дочерью

Еще одна представительница музыкальной семьи — младшая дочь Валерия Меладзе, 16-летняя Арина. В прошлые годы на балу вальсировали ее старшие сестры Инга и София, и теперь наконец настала очередь ее дебюта.

Кстати, с раннего детства Арина всерьез занимается танцами. Кажется, у нее есть все шансы стать главной звездой вечера!

Появится на балу и сводная сестра рэпера Тимати, 16-летняя ученица столичной экономической школы Анна Юнусова. Отец девушки, крупный бизнесмен и инвестор Ильдар Юнусов, в отличие от старшего сына предпочитает не афишировать личную жизнь, и наследница следует его примеру.

Тимати общается со второй семьей отца

Впрочем, из социальных сетей девушки нам все же удалось узнать, что ее сердце занято — только не знаем, кем и насколько серьезно. Быть может, тайный влюбленный будет сопровождать Юнусову на балу?

Кристина Кесаева

Пожалуй, представительницей семейства с самым внушительным состоянием на мероприятии Tatler станет младшая дочь крупнейшего девелопера России, миллиардера Игоря Кесаева Кристина. 16-летняя красотка уже не раз фигурировала в светских хрониках. Становились известны прессе и ее бурные романы — то с сыном бизнесмена Олега Кириллова, то с начинающим рэпером OGee.

Валерия Евсеева

Следующая дебютантка — 17-летняя Валерия Евсеева, дочь председателя правления строительной компании «Ингеоком» Дмитрия Евсеева. В детстве Лера успешно занималась фигурным катанием, весьма часто занимая призовые места на соревнованиях разного масштаба.

Сейчас же о ее жизни почти ничего неизвестно — чаще всего она публикует селфи и снимки, сделанные во время путешествий.

Ради бала в Москву приедет 20-летняя Маруся Бордовских — наследница известной телеведущей Юлии Бордовских и банкира Ивана Бронова.

Мария и Юлия Бордовских

Вот уже несколько лет Маша живет вместе с мамой в Нью-Йорке. Девушка всерьез увлекается вокалом, актерским мастерством и фотографией — в ее микроблоге то и дело появляются кадры из новых фотосессий ее авторства, а также целые фильмы, посвященные остросоциальным темам.

А из Германии на бал пожалует 19-летняя Наталья Горбунова — дочь преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Елены Авдеевой. Девушка приходится падчерицей Роману Авдееву, основателю «Московского кредитного банка». Наташа только закончила обучение в одном из самых элитных пансионатов Европы и все лето пропутешествовала с подругами по лучшим курортам мира — почему бы не наслаждаться жизнью, когда для этого у тебя есть все возможности?

