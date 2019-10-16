О романе с Брэдом Питтом высказалась не только Шарлиз Терон, но и Николь Кидман.

Слухи о том, что Брэд Питт активно налаживает личную жизнь с одной из главных красоток Голливуда Шарлиз Терон, начали ходить еще в январе 2019 года. Инсайдеры делились противоречивой информацией , но окончательную точку в этом вопросе поставила сама 44-летняя актриса. Неожиданно к ней присоединилась Николь Кидман.

15 октября Шарлиз Терон вместе с коллегами по фильму «Скандал» Николь Кидман и Марго Робби посетила популярное «Шоу Эллен Дедженерес». Там звезды рассказали подробнее о грядущей киноленте, осветившей резонансную историю о сексуальных домогательствах главы канала Fox News к сотрудницам. Кроме того, актрисы сыграли в игру «С кем бы встречалась Шарлиз?».

Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман на шоу Эллен Дедженерес

На экране появлялись фотографии голливудских красавцев, а звезды выбирали из них потенциального возлюбленного для Шарлиз. Местами зрелище было довольно неловким. Снимок 25-летнего Гарри Стайлса заставил Терон воскликнуть: «Ребята, я же ему в матери гожусь!».

Но смущалась не только Шарлиз. Досталось и Николь Кидман, которая увидела среди претендентов на руку и сердце коллеги по цеху... своего экс-бойфренда Ленни Кравица.

«Окей, это неловко, давайте дальше», — попросила актриса.

В какой-то момент мелькнул снимок Брэда Питта (весьма удачный, отметим!), и на лице звезды «Монстра» отразился весь спектр эмоций. Далеко не положительных. Видимо, Шарлиз и сама устала от того, что слухи об их с Брэдом страстных объятиях в стенах отеля «Шато Мормон» никак не утихнут.

«Я с Брэдом не встречалась», — поспешила предупредить всех присутствующих Николь.

«Зато, возможно, я встречалась», — с юмором сообщила Шарлиз. — «У меня были отношения, о которых я даже не знала».

Тем самым она на корню пресекла любые домыслы! Терон и бывшего мужа Анджелины Джоли связывали исключительно деловые отношения.

1 2 3 ... 10 Шарлиз Терон — одна из самых привлекательных звезд Голливуда

Добавим, что Брэду Питту в последнее время приписывают роман с 50-летним духовным гуру — дамой далекой от глянцевого мира Голливуда.