О романе с Брэдом Питтом высказалась не только Шарлиз Терон, но и Николь Кидман.

15 октября Шарлиз Терон вместе с коллегами по фильму «Скандал» Николь Кидман и Марго Робби посетила популярное «Шоу Эллен Дедженерес». Там звезды рассказали подробнее о грядущей киноленте, осветившей резонансную историю о сексуальных домогательствах главы канала Fox News к сотрудницам. Кроме того, актрисы сыграли в игру «С кем бы встречалась Шарлиз?».
На экране появлялись фотографии голливудских красавцев, а звезды выбирали из них потенциального возлюбленного для Шарлиз. Местами зрелище было довольно неловким. Снимок 25-летнего Гарри Стайлса заставил Терон воскликнуть: «Ребята, я же ему в матери гожусь!».
Но смущалась не только Шарлиз. Досталось и Николь Кидман, которая увидела среди претендентов на руку и сердце коллеги по цеху... своего экс-бойфренда Ленни Кравица.
В какой-то момент мелькнул снимок Брэда Питта (весьма удачный, отметим!), и на лице звезды «Монстра» отразился весь спектр эмоций. Далеко не положительных. Видимо, Шарлиз и сама устала от того, что слухи об их с Брэдом страстных объятиях в стенах отеля «Шато Мормон» никак не утихнут.
«Я с Брэдом не встречалась», — поспешила предупредить всех присутствующих Николь.
Тем самым она на корню пресекла любые домыслы! Терон и бывшего мужа Анджелины Джоли связывали исключительно деловые отношения.
Добавим, что Брэду Питту в последнее время приписывают роман с 50-летним духовным гуру — дамой далекой от глянцевого мира Голливуда.