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О романе с Брэдом Питтом высказалась не только Шарлиз Терон, но и Николь Кидман.

Слухи о том, что Брэд Питт активно налаживает личную жизнь с одной из главных красоток Голливуда Шарлиз Терон, начали ходить еще в январе 2019 года. Инсайдеры делились противоречивой информацией, но окончательную точку в этом вопросе поставила сама 44-летняя актриса. Неожиданно к ней присоединилась Николь Кидман. 
Шарлиз Терон

15 октября Шарлиз Терон вместе с коллегами по фильму «Скандал» Николь Кидман и Марго Робби посетила популярное «Шоу Эллен Дедженерес». Там звезды рассказали подробнее о грядущей киноленте, осветившей резонансную историю о сексуальных домогательствах главы канала Fox News к сотрудницам. Кроме того, актрисы сыграли в игру «С кем бы встречалась Шарлиз?».

Шарлиз Терон, Марго Робби, Николь Кидман, Эллен Дедженерес
Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман на шоу Эллен Дедженерес

На экране появлялись фотографии голливудских красавцев, а звезды выбирали из них потенциального возлюбленного для Шарлиз. Местами зрелище было довольно неловким. Снимок 25-летнего Гарри Стайлса заставил Терон воскликнуть: «Ребята, я же ему в матери гожусь!». 

Но смущалась не только Шарлиз. Досталось и Николь Кидман, которая увидела среди претендентов на руку и сердце коллеги по цеху... своего экс-бойфренда Ленни Кравица.

«Окей, это неловко, давайте дальше», — попросила актриса.

В какой-то момент мелькнул снимок Брэда Питта (весьма удачный, отметим!), и на лице звезды «Монстра» отразился весь спектр эмоций. Далеко не положительных. Видимо, Шарлиз и сама устала от того, что слухи об их с Брэдом страстных объятиях в стенах отеля «Шато Мормон» никак не утихнут.

«Я с Брэдом не встречалась», — поспешила предупредить всех присутствующих Николь.

«Зато, возможно, я встречалась», — с юмором сообщила Шарлиз. — «У меня были отношения, о которых я даже не знала».

Тем самым она на корню пресекла любые домыслы! Терон и бывшего мужа Анджелины Джоли связывали исключительно деловые отношения.

Добавим, что Брэду Питту в последнее время приписывают роман с 50-летним духовным гуру — дамой далекой от глянцевого мира Голливуда.

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16 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, YouTube.com
Теги

Шарлиз Терон, Брэд Питт

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Шарлиз-нереальная на ф.9, да и все три женщины-действительно звезды!

  • Я посмотрела в глаза Питту - 4 фото - и поверила, что он пьет. А до этого думала, врет Анжелка.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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