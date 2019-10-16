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Юлия Снигирь вспомнила бурную молодость, когда носила лаковые ботфорты и была горячей штучкой

Юлия Снигирь поделилась архивным фото, в подписи к которому рассказала подписчикам о том, как пришла к своему образу и почему ее совершенно не волнует мнение посторонних людей.
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

На днях 36-летняя актриса предалась воспоминаниям и рассказала, как экспериментировала с имиджем в студенческие годы. Оказалось, Снигирь часто меняла цвет волос, да так, что иногда ее даже не узнавали знакомые.

Юлия Снигирь
Архивное фото Юлии Снигирь
«Я пробовала одеваться подчеркнуто сексуально (у меня даже были лакированные ботфорты...).  Наверное, это какой-то необходимый процесс поиска и попытки изменить себя. Чтобы в итоге найти себя настоящую», — отметила Юлия Снигирь.
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

В попытках найти себя Юлия Снигирь меняла не только цвет волос, но и стиль одежды. «Я пробовала странно эпатажно одеваться», — призналась артистка.

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

На архивной фотографии 21-летняя Юлия позирует с длинными волосами. Такую Снигирь мы не видели давно: актриса редко решается на смену имиджа. В декабре 2018 года она публиковала снимок с рыжими волосами, но затем снова вернулась к своему привычному темному цвету оттенку.

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

Актриса подчеркнула, что ей нравится то, как она выглядит и не нужно ей советовать, как себя изменить: «Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь, отрастить волосы, набрать вес и т.д... Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно. Так что... тсс».

Видимо, у Снигирь накипело после того, как подписчики раскритиковали ее новую стрижку (которая, кстати, ей идет намного больше, чем просто длинные волосы), а затем начали советовать ей поправиться из-за фотографий с отдыха, где она показалась им слишком худой.

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16 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @yuliasnigir/Instagram
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Юлия Снигирь

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