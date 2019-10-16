Юлия Снигирь вспомнила бурную молодость, когда носила лаковые ботфорты и была горячей штучкой

На днях 36-летняя актриса предалась воспоминаниям и рассказала, как экспериментировала с имиджем в студенческие годы. Оказалось, Снигирь часто меняла цвет волос, да так, что иногда ее даже не узнавали знакомые.
В попытках найти себя Юлия Снигирь меняла не только цвет волос, но и стиль одежды. «Я пробовала странно эпатажно одеваться», — призналась артистка.
На архивной фотографии 21-летняя Юлия позирует с длинными волосами. Такую Снигирь мы не видели давно: актриса редко решается на смену имиджа. В декабре 2018 года она публиковала снимок с рыжими волосами, но затем снова вернулась к своему привычному темному цвету оттенку.
Актриса подчеркнула, что ей нравится то, как она выглядит и не нужно ей советовать, как себя изменить: «Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь, отрастить волосы, набрать вес и т.д... Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно. Так что... тсс».
Видимо, у Снигирь накипело после того, как подписчики раскритиковали ее новую стрижку (которая, кстати, ей идет намного больше, чем просто длинные волосы), а затем начали советовать ей поправиться из-за фотографий с отдыха, где она показалась им слишком худой.