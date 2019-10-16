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Ольга Серябкина отреагировала на слухи о романе с Максимом Фадеевым

Ольга Серябкина побывала на Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», где откровенно рассказала о недавнем конфликте с Еленой Темниковой и прокомментировала слухи о том, что она встречается с продюсером Максимом Фадеевым.
Ольга Серябкина

Летом 2019 года в Youtube-шоу «А поговорить?» Елена Темникова сообщила, что ее экс-коллегу по группе Serebro Ольгу Серябкину связывали романтические отношения с продюсером Максимом Фадеевым. Слова певицы произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Юзеры негодовали, так как Максим давно и прочно женат на Наталье Фадеевой. Они вырастили сына Савву, которому в конце сентября исполнилось 22 года. Кстати, с ним некоторые пользователи также пробовали «сводить» Ольгу Серябкину. 

Последнее предположение сильно озадачило самого Фадеева, который возмутился слухами, а заодно вскользь упомянул, что певица Molly (псевдоним, под которым выступает Ольга) и его сын — родственники. Правда, эту неожиданную подробность он так и не прокомментировал.

Ольга Серябкина, Ксения Собчак

16 октября в Youtube-шоу Ксении Собчак Ольга Серябкина положила конец слухам и прямо сообщила, какие отношения между ней и 51-летним продюсером. 

Она заметила, что действительно любит Фадеева, но ее чувства больше напоминают родственные. В возрасте девятнадцати лет Серябкина лишилась отца, к которому была очень привязана. Максим в какой-то степени заменил ей родителя, хотя она и отметила, что между ними нет ничего общего. 

«Макс никогда мне не врал. Возможно, зная о том, что я ему очень доверяю, он не относился к моему доверию халатно. Мое отношение к Максу, оно действительно трогательное. Я его очень за это уважаю», — рассказала Серябкина в шоу «Осторожно, Собчак!».

Ольга также отметила, что она прекрасно общается с женой Фадеева. «Она просто офигенная», — лаконично охарактеризовала Наталью Серябкина. А когда певица сама попыталась поговорить о слухах, наводнивших СМИ, супруга продюсера предложила ей не обращать внимания. Ольга послушалась ее совета.

Говорила Серябкина и о Елене Темниковой, которой в прошлом очень доверяла. Ольге показалось, что в определенный момент экс-солистка группы Serebro начала ее использовать. Впрочем, певица решила не «хейтить» бывшую коллегу, и оскорблений в адрес Елены не прозвучало.

«Если брать суммарно, я не думаю о ней плохо. Я в принципе о ней не думаю», — сообщила Ольга. 

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16 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @fadeevmaxim, @serebro_official/Instagram, Ксения Собчак/YouTube.com, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ольга Серябкина

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