Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Тимати и Анастасия Решетова опубликовали первые фото с новорожденным сыном

Свершилось! Практически вся страна следила за развитием беременности Анастасии Решетовой и гадала, когда же знаменитость родит. 16 октября 2019 Тимати наконец поприветствовал своего наследника и уже успел озвучить его имя. 

Вечером 15 октября Анастасия Решетова выкладывала инстаграм-истории — по этой причине обычно бдительные пользователи Сети расслабились и решили, что родит знаменитость в другой день. Однако Решетова с самого начала беременности умело шифровалась: так, о ее интересном положении публика узнала лишь тогда, когда живот стал уже слишком заметным. 

Анастасия сообщала, что примерный срок родов придется на первую неделю октября, однако время шло, а вестей о прибавлении в семействе все не было. Под каждым новым постом Решетовой поклонники только и спрашивали, не родила ли она?

Наследник рэпера и его невесты появился на свет в эту среду! Новорожденному мальчику уже дали имя. Об этом в своем Инстаграме сообщил счастливый отец. «Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г. Москва», — лаконично написал Тимати. Многие считают, что рэпер решил назвать своего наследника в честь близкого друга Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе в 2007-м. На тот момент музыканту было всего 19 лет.

Похоже, звездный отец принимал участие в родах, раз сразу взял на руки своего маленького сына. На снимках Тимати предстал в медицинском халате, а на лице у него была специальная маска. 

Анастасия также опубликовала снимок с малышом. «Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — поделилась чувствами молодая мама.

Многие уже успели поздравить пару с прибавлением. Пользователи Сети пожелали Ратмиру Юнусову здоровья и счастливой жизни. Отозвались и селебрити: Александр Ревва, Эмин Агаларов, Клава Кока, Павел Худяков и многие другие. Редакция Woman.ru присоединяется к этим словам!

Перейти к обсуждению 13


16 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova, @simona280/Instagram
Теги

Тимати, Анастасия Решетова

Реклама

13 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Здоровья молодой маме и малышу! Поздравляю от всей души!

  • славу бог, что сын. Тимати мечтал о сыне. это было видно

  • Вот и молодцы, что не пиарятся на цирке с прятанием новорожденного. Здоровья маме и сынишке!

  • Поздравляю. Все таки здорово иметь малыша.

  • Имя такое.... некрасивое. Зачем ? Память о друге и так с тимати. А уж Решетовой такая память вообще ни к чему, разведутся а ребенок так назван..

  • У Тимона новая жизнь. Есть кому передать медведей. Сейчас дорвется до парня, все свои увлечения передавать будет. Только избаловать очень может, мажора распальцованного на Галендвагене вырастить.

  • Гость

    славу бог, что сын. Тимати мечтал о сыне. это было видно

    Да.

  • Гость

    Имя такое.... некрасивое. Зачем ? Память о друге и так с тимати. А уж Решетовой такая память вообще ни к чему, разведутся а ребенок так назван..

    Имя красивое, с отчеством и фамилией вполне сочетаются. Хотя имя славянское, означает "ратующий за мир" , "воин мира", "войско мира".

  • Гость

    Имя такое.... некрасивое. Зачем ? Память о друге и так с тимати. А уж Решетовой такая память вообще ни к чему, разведутся а ребенок так назван..

    Если Вам не нравится, то это не означает, что имя некрасивое. Лично мне имя Ратмир очень нравится. Это славянское имя, означающее Ратующий за мир.

  • Имя как раз красивое и редкое. Ратмир еще в Руслане и Людмиле есть персонаж. Помню в детства мне это имя очень понравилось. Руслан тоже кстати, классное.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.