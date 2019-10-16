Тимати и Анастасия Решетова опубликовали первые фото с новорожденным сыном

Свершилось! Практически вся страна следила за развитием беременности Анастасии Решетовой и гадала, когда же знаменитость родит. 16 октября 2019 Тимати наконец поприветствовал своего наследника и уже успел озвучить его имя.

Вечером 15 октября Анастасия Решетова выкладывала инстаграм-истории — по этой причине обычно бдительные пользователи Сети расслабились и решили, что родит знаменитость в другой день. Однако Решетова с самого начала беременности умело шифровалась: так, о ее интересном положении публика узнала лишь тогда, когда живот стал уже слишком заметным.



Анастасия сообщала, что примерный срок родов придется на первую неделю октября, однако время шло, а вестей о прибавлении в семействе все не было. Под каждым новым постом Решетовой поклонники только и спрашивали, не родила ли она?

Наследник рэпера и его невесты появился на свет в эту среду! Новорожденному мальчику уже дали имя. Об этом в своем Инстаграме сообщил счастливый отец. «Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г. Москва», — лаконично написал Тимати. Многие считают, что рэпер решил назвать своего наследника в честь близкого друга Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе в 2007-м. На тот момент музыканту было всего 19 лет.

Похоже, звездный отец принимал участие в родах, раз сразу взял на руки своего маленького сына. На снимках Тимати предстал в медицинском халате, а на лице у него была специальная маска.



Анастасия также опубликовала снимок с малышом. «Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — поделилась чувствами молодая мама.

1 2 3 ... 16 16 октября 2019 у Тимати и Анастасии Решетовой родился ребенок

Многие уже успели поздравить пару с прибавлением. Пользователи Сети пожелали Ратмиру Юнусову здоровья и счастливой жизни. Отозвались и селебрити: Александр Ревва, Эмин Агаларов, Клава Кока, Павел Худяков и многие другие. Редакция Woman.ru присоединяется к этим словам!