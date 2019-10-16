«Made by Анастасия Решетова»: Симона Юнусова с гордостью представила своего внука

Вечером 16 октября Тимати и Анастасия Решетова поделились с поклонниками радостной новостью: они стали родителями. В роддоме, где появился на свет малыш, присутствовала и Симона Юнусова.

Тимати объявил о радостной новости: он во второй раз стал отцом. Кадры из больничной палаты с малышом в руках мгновенно оценили многочисленные фолловеры рэпера. Не осталась в стороне и мама Ратмира Юнусова. Она выложила снимок в свой Инстаграм и поделилась впечатлениями.



Многие уверены, что Тимати не отходил от своей возлюбленной даже во время родов. Что ж, это пока неизвестно, зато понятно другое: Симона Юнусова была рядом в этот ответственный момент.

Звездная бабушка рассказала об этом в соцсетях. Она опубликовала снимок с новорожденным внуком и написала: «При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова. Встречайте! Юнусов Ратмир Тимурович! Привет малыш, добро пожаловать в семью! Долгой и счастливой дороги тебе! Принимаем поздравления!».

1 2 3 ... 12 16 октября 2019 у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын

Поклонники отметили, что у маленького Ратмира уже очень густые темные волосы, а также поздравили семью с долгожданным пополнением.



Симона не раз писала, что привыкла воспитывать мальчишек, поэтому так радовалась появлению на свет внучки Алисы. Что ж, похоже, ей придется воспитать еще одного мужчину. У нее это получается просто отлично!