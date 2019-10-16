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«Made by Анастасия Решетова»: Симона Юнусова с гордостью представила своего внука

Вечером 16 октября Тимати и Анастасия Решетова поделились с поклонниками радостной новостью: они стали родителями. В роддоме, где появился на свет малыш, присутствовала и Симона Юнусова.

Тимати объявил о радостной новости: он во второй раз стал отцом. Кадры из больничной палаты с малышом в руках мгновенно оценили многочисленные фолловеры рэпера. Не осталась в стороне и мама Ратмира Юнусова. Она выложила снимок в свой Инстаграм и поделилась впечатлениями. 

Многие уверены, что Тимати не отходил от своей возлюбленной даже во время родов. Что ж, это пока неизвестно, зато понятно другое: Симона Юнусова была рядом в этот ответственный момент.

Звездная бабушка рассказала об этом в соцсетях. Она опубликовала снимок с новорожденным внуком и написала: «При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова. Встречайте! Юнусов Ратмир Тимурович! Привет малыш, добро пожаловать в семью! Долгой и счастливой дороги тебе! Принимаем поздравления!».

Поклонники отметили, что у маленького Ратмира уже очень густые темные волосы, а также поздравили семью с долгожданным пополнением. 

Симона не раз писала, что привыкла воспитывать мальчишек, поэтому так радовалась появлению на свет внучки Алисы. Что ж, похоже, ей придется воспитать еще одного мужчину. У нее это получается просто отлично!

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16 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @simonachernomorskaya, @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova, @simona280/Instagram
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Симона Юнусова

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • ну как же там без нее, только вылез и сразу бабушке

  • Только ребенок появился из... лона, как его уже отправили на фотосессию, и отфотошопили, небось, раньше чем запеленали. И с какого перепугу Симона теперь должна воспитывать мальчика? Надеюсь Настя не будет такой же кукушкой, как Алена.

  • Ну без инсты никак там, а то подписчики все разбегутся )))))

  • и назвал в честь погибшего друга. зачем ...зачем называть человека в честь другого...своя судьба и свое имя должно быть "свое". а тем более назвать в честь погибшего... ума

  • О теперь бабулька будет коллекционировать детей made by длинный прочерк чтобы вписать имя.

  • О теперь бабулька будет коллекционировать детей made by длинный прочерк чтобы вписать имя.

  • Поди Шишкова сегодня себя ушопит в ниточку.

  • Гость

    и назвал в честь погибшего друга. зачем ...зачем называть человека в честь другого...своя судьба и свое имя должно быть "свое". а тем более назвать в честь погибшего... ума

    То есть по Вашему все Ратмиры на счете теперь повторят судьбу одного умершего? Что вы за бред несёте... Как хотят так и называют, их дело вообще, уж точно не ваше.

  • Гость

    Поди Шишкова сегодня себя ушопит в ниточку.

    а ей то что, теперь Решетова пойдет в отставку, ждем третью наложницу

  • Симона, ну конечно, без неё никак)

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