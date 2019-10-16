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«С самолета — на Каширку»: Татьяна Тотьмянина рассказала, как попала в онкоцентр сразу после выступления

На протяжении двух дней вся страна следит за состоянием здоровья известной фигуристки. Вечером 16 октября Татьяна Тотьмянина опубликовала кадр с медперсоналом онкоцентра, в котором прошла ее плановая операция. 

15 октября Татьяна Тотьмянина отправилась в онокцентр имени Н.Н. Блохина на плановую операцию по удалению опухоли. Оказалось, в желчном пузыре фигуристки было новообразование. Пока неизвестна его природа, доброкачественное оно или нет. Однако Тотьмянина решила не рисковать и согласилась на плановую операцию.

Поклонники и близкие фигуристки переживали за состояние ее здоровья. Вечером 15 октября Алексей Ягудин вышел на связь и рассказал о положении своей супруги. Он объявил, что операция прошла успешно, Татьяна хорошо себя чувствует. Более того, она уже готовится снова выйти на лед!

Тем не менее фолловеры Тотьмяниной не могли успокоиться, пока знаменитость сама не вышла на связь. Вечером 16 октября она опубликовала в своем Инстаграме фото из онкоцентра. 

Она поблагодарила медицинский персонал больницы и поделилась текстом, который написали представители клиники. 

«Вчера Татьяна была прооперирована, а уже на второй день по-олимпийски уверенно встает с кровати. Перенесенная операция не полостная, а лапароскопическая, плановая. Найти для нее паузу в плотном графике Татьяне было не так просто».

«После обследования, когда зашла речь о госпитализации, я отпросилась у врачей в Сочи на выступление в ледовом спектакле ''Ромео и Джульетта''. Подвести, отменить праздник, которого ждут тысячи зрителей, я не могла. Успех, полный зал, гром аплодисментов и сразу, с самолета — на Каширку. Был вариант прооперироваться в Израиле, но я выбрала наших специалистов. Все прошло на высшем уровне», — поделилась впечатлениями Татьяна. 

  • Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин
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    15 октября Татьяна Тотьмянина отправилась в онкологический центр им. Н.Н. Блохина
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Врачи сообщили, что по результатам гистологии признаков «опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено». Это значит, что новообразование оказалось доброкачественным!

В ближайшие дни Татьяна будет выписана домой. Она нацелена поскорее вернуться в хорошую спортивную форму, ведь в ближайшие два с половиной месяца у нее запланировано около сорока выступлений. 

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16 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @tatianatotmyanina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Татьяна Тотьмянина

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