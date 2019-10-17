Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Спустя 9 лет семейной жизни певица и ее возлюбленный решили завершить свои отношения. Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов.

55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет. Несмотря на разницу в возрасте, певица и фитнес-тренер были по-настоящему счастливы. По слухам, в последний год отношений Дмитрий завел роман на стороне и содержал любовницу на доходы своей супруги. По сведениям журналистов, Иванов уже переехал к некой Ольге Кулиевой. Она работает косметологом и даже имеет собственную клинику.

Сама же Лолита отмечала, что их отношения требовали много работы и чуткости: им с Дмитрием нужно было вовремя обратиться к семейному психологу, тогда брак еще можно было бы спасти. О расставании с мужем Лолита сообщила в начале июля, но только сейчас дело дошло официального оформления документов в суде.



Как передает 5-tv.ru, заявление о расторжении брака было подано еще 7 октября. Это стало известно благодаря размещенным сведениям на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы. Иск в один из столичных судов подал именно Дмитрий. А спустя 10 дней, 17 октября, заявление приобрело официальный статус.

1 2 3 ... 17 Лолита Милявская и Дмитрий Иванов поженились в марте 2010-го

Лолита Милявская пока никак не комментировала просочившуюся в Сеть информацию. Пока неизвестно, как скоро супруги сойдутся в зале суда, чтобы окончательно разорвать свои отношения.