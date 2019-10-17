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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые показали своего третьего ребенка

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями. Они долгое время скрывали, что ждут пополнения в семействе, однако теперь охотно делятся снимками с новорожденным малышом.

5 октября в Сети появилась информация, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в третий раз. Долгожданного ребенка они родили еще два месяца назад, в августе. Однако звездной паре не хотелось афишировать столь важное для них событие и ощущать давление со стороны прессы. 

Инсайдер не сообщил пол или имя новорожденного, а сами супруги не подтвердили информацию о рождении малыша. 

Прошло чуть меньше двух недель, и Рейнольдс опубликовал в своем Твиттере снимок с Лайвли и малышом. Несмотря на то, что публикация была посвящена проблемам экологии, Райан намекнул на пол новорожденного: «Я хочу, чтобы мои дочери росли в той же природной местности, что и я». 

Многие восприняли это заявление, как своеобразный каминг-аут: похоже, у Райана родилась третья дочь! Правда, рассмотреть как следует лицо малышки не получилось — актер заботливо отретушировал фото.

  • Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс
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    По сообщениям инсайдеров, в августе 2019-го Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз
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Пользователи Сети долгое время гадали, какого же пола родится очередной наследник Блейк и Райана, и шутили, что в звездной семье явно не хватает мальчика. Кажется, их прогнозы пока не сбылись. Что ж, возможно, в скором времени звездная пара задумается о рождении четвертого ребенка! 

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17 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Twitter
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Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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