«Я не смогу сама выносить ребенка после операции»: Яна Рудковская задумалась о суррогатном материнстве

44-летняя Яна Рудовская воспитывает троих детей: 18-летнего Андрея, 17-летнего Николая и 6-летнего Александра (больше известного как Гном Гномыч). Младшего наследника продюсер родила в браке с Евгением Плющенко.
В ноябрьском выпуске журнала Tatler Рудковская дала обширное и очень откровенное интервью, в котором поведала о планах на жизнь и материнстве. Продюсер призналась, что на протяжении трех лет она с супругом Евгением Плющенко пытается зачать ребенка, но пока безуспешно.
«Сожалеть я буду только о том, что когда-то, когда еще была возможность родить, я этого не сделала. Мы пытаемся уже три года. Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, все откладывала. У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка. Теперь главное — решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения — у Жени пунктик», — поделилась Яна.
Знаменитость призналась, что не беспокоится о мнении общества и с юмором относится к негативным комментариям в своей адрес. «Я так привыкла, что вокруг меня взрослые женщины, которые ничего не боятся, хотят перевернуть этот мир, что-то доказать без оглядки на возраст. То и дело читаешь: ''старуха'', ''бабка''. Какая я бабка? Мне сорок пять будет в январе», — заявила Яна Рудковская.