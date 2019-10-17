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«Я не смогу сама выносить ребенка после операции»: Яна Рудковская задумалась о суррогатном материнстве

44-летняя продюсер на протяжении трех лет мечтает родить дочь, однако из-за перенесенной операции с этим возникли трудности. Теперь Яна Рудковская рассматривает метод суррогатного материнства. 
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыновьями Андреем, Александром и Николаем
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыновьями Андреем, Александром и Николаем

44-летняя Яна Рудовская воспитывает троих детей: 18-летнего Андрея, 17-летнего Николая и 6-летнего Александра (больше известного как Гном Гномыч). Младшего наследника продюсер родила в браке с Евгением Плющенко.

Яна Рудковская нечасто говорит об этом в соцсетях или интервью, но ей очень хотелось родить дочь. 

В ноябрьском выпуске журнала Tatler Рудковская дала обширное и очень откровенное интервью, в котором поведала о планах на жизнь и материнстве. Продюсер призналась, что на протяжении трех лет она с супругом Евгением Плющенко пытается зачать ребенка, но пока безуспешно. 

«Сожалеть я буду только о том, что когда-то, когда еще была возможность родить, я этого не сделала. Мы пытаемся уже три года. Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, все откладывала. У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка. Теперь главное — решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения — у Жени пунктик», — поделилась Яна. 

  • Яна Рудковская
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    Дважды мама Яна Рудковская воспитывает троих сыновей: Александра, Николая...
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Знаменитость призналась, что не беспокоится о мнении общества и с юмором относится к негативным комментариям в своей адрес. «Я так привыкла, что вокруг меня взрослые женщины, которые ничего не боятся, хотят перевернуть этот мир, что-то доказать без оглядки на возраст. То и дело читаешь: ''старуха'', ''бабка''. Какая я бабка? Мне сорок пять будет в январе», — заявила Яна Рудковская.

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17 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @rudkovskayaofficial/Instagram
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Яна Рудковская

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Что, интересно, чувствует сынок Андрей в этой семье? Мать - неродная, вместо отца вообще чужой мужик... Может ли он прийти, подлезть под руку Яны, когда грустно? В каких отношениях с Гномом и Колей? Или мечтает свалить? Вот бы его интервью....

  • "Ну какая я бабка? Зря я разве себя фотошоплю до состояния неузнавания??" ))))Смешная фефочка Яна...

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Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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