«Я не смогу сама выносить ребенка после операции»: Яна Рудковская задумалась о суррогатном материнстве

44-летняя продюсер на протяжении трех лет мечтает родить дочь, однако из-за перенесенной операции с этим возникли трудности. Теперь Яна Рудковская рассматривает метод суррогатного материнства.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыновьями Андреем, Александром и Николаем

44-летняя Яна Рудовская воспитывает троих детей: 18-летнего Андрея, 17-летнего Николая и 6-летнего Александра (больше известного как Гном Гномыч). Младшего наследника продюсер родила в браке с Евгением Плющенко.

Яна Рудковская нечасто говорит об этом в соцсетях или интервью, но ей очень хотелось родить дочь.

В ноябрьском выпуске журнала Tatler Рудковская дала обширное и очень откровенное интервью, в котором поведала о планах на жизнь и материнстве. Продюсер призналась, что на протяжении трех лет она с супругом Евгением Плющенко пытается зачать ребенка, но пока безуспешно.

«Сожалеть я буду только о том, что когда-то, когда еще была возможность родить, я этого не сделала. Мы пытаемся уже три года. Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, все откладывала. У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка. Теперь главное — решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения — у Жени пунктик», — поделилась Яна.

Знаменитость призналась, что не беспокоится о мнении общества и с юмором относится к негативным комментариям в своей адрес. «Я так привыкла, что вокруг меня взрослые женщины, которые ничего не боятся, хотят перевернуть этот мир, что-то доказать без оглядки на возраст. То и дело читаешь: ''старуха'', ''бабка''. Какая я бабка? Мне сорок пять будет в январе», — заявила Яна Рудковская.