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«Она мучается и плачет»: Игорь Крутой признался, что ему не нравится парень 16-летней дочери

Младшая дочь Игоря Крутого, 16-летняя Александра, впервые влюбилась. Звездный отец не жалует кавалера девушки, поэтому дома у известного композитора сейчас не все спокойно.
Игорь Крутой
Александра и Игорь Крутые

Александра Крутая из очаровательной девочки превратилась в настоящую красавицу. Естественно, ей начали интересоваться молодые люди. Только вот ее отец, 65-летний Игорь Крутой, к этому был, кажется, не готов. Композитор признался, что ему не нравится парень дочери, в котором она, судя по всему, души не чает.

«Впервые в жизни я столкнулся с тем, что Саша меня не слышит. Мучается. Плачет. Не может мне сказать ''нет'', и ее тянет к нему, все мысли там», — поведал Игорь Яковлевич, уточнив, что молодой человек его не устраивает «по объективным причинам».

Игорь Крутой

Из-за первой любви Саша стала меньше времени уделять учебе, а ее успеваемость — падать. Это очень обеспокоило Крутого. «Мы оказались в непростой ситуации. И я полетел в Нью-Йорк отвести Сашу в школу 1 сентября. Встретился с ним, договорился, что он будет моим союзником в плане ее учебы, взял с них определенные обещания», — рассказал музыкант в интервью изданию Wday.

Но это не единственная проблема, с которой столкнулся Игорь Яковлевич. Оказывается, Александра до сих пор не знает, чем хочет заниматься в будущем, а ведь она совсем скоро закончит школу.

«Меня это тревожит. Но она намного лучше в этом году учится, чем раньше. И это все наши с ней разговоры. Она разумная, мудрая, но сказать, куда ее тянет, не могу. Притом, что ищу какую-то зацепку», — сказал Крутой.

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17 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @igorkrutoy65/Instagram
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Игорь Крутой

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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