СМИ: сестру Амаль Клуни арестовали за вождение в нетрезвом виде

Если раньше о Тале Аламуддин говорили как о будущей иконе стиля, которая могла бы переплюнуть свою звездную родственницу, то в ближайший месяц ее фото едва ли появятся в списках самых модно одетых звезд. Три недели 47-летней яркой брюнетке предстоит провести в тюрьме!
Как сообщает издание Straits Times, сестра Амаль Клуни была арестована в Сингапуре. Тала, которая считалась более улыбчивой и обаятельной, чем ее серьезная родственница, оказалась настоящей темной лошадкой!
Стало известно, что Талу задержали в Сингапуре за вождение в нетрезвом состоянии. Выпив пару бокалов вина и залакировав их шампанским в одном из ресторанов, она преспокойно отправилась домой. По дороге автомобиль BMW X5, принадлежавший ее супругу, остановили бдительные полицейские.
Странности продолжались: женщина была не в состоянии отыскать ручной тормоз, а потом, потянувшись за сумкой, случайно нажала на педаль газа. После того, как алкотестер показал, что допустимая концентрация алкоголя в ее дыхании превышена в три раза, у Талы не осталось шансов вовремя вернуться домой и забыть об этой истории как о страшном сне.
Мало того, оказалось, что Аламуддин рассекает по сингапурским дорогам без необходимой лицензии и страховки.
14 октября суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трехнедельного заключения и штрафа в 6 400 долларов. Адвокат Талы утверждал, что она глубоко сожалеет о случившемся, заодно вспомнил, что его клиентка воспитывает четверых детей, но и это не помогло.
В ближайшие четыре года Тала Аламуддин не сядет за руль.
Добавим, что Амаль пока не комментировала эту ситуацию, но наверняка она также опечалена тем, что ее сестра угодила в столь неприятную ситуацию.