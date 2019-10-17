СМИ: сестру Амаль Клуни арестовали за вождение в нетрезвом виде

На днях таблоиды наводнили новости о том, что Джордж Клуни изменил супруге с актрисой Бри Ларсон, но эти слухи так и не подтвердились. Тем не менее жизнь Амаль Клуни не стала спокойнее, ведь ее сестра очутилась за решеткой!

Джордж и Амаль Клуни

Если раньше о Тале Аламуддин говорили как о будущей иконе стиля, которая могла бы переплюнуть свою звездную родственницу, то в ближайший месяц ее фото едва ли появятся в списках самых модно одетых звезд. Три недели 47-летней яркой брюнетке предстоит провести в тюрьме!

Как сообщает издание Straits Times, сестра Амаль Клуни была арестована в Сингапуре. Тала, которая считалась более улыбчивой и обаятельной, чем ее серьезная родственница, оказалась настоящей темной лошадкой!

Тала Аламуддин

Стало известно, что Талу задержали в Сингапуре за вождение в нетрезвом состоянии. Выпив пару бокалов вина и залакировав их шампанским в одном из ресторанов, она преспокойно отправилась домой. По дороге автомобиль BMW X5, принадлежавший ее супругу, остановили бдительные полицейские.

По их свидетельствам, от Талы сильно пахло алкоголем, она не могла даже внятно ответить, откуда едет.

Странности продолжались: женщина была не в состоянии отыскать ручной тормоз, а потом, потянувшись за сумкой, случайно нажала на педаль газа. После того, как алкотестер показал, что допустимая концентрация алкоголя в ее дыхании превышена в три раза, у Талы не осталось шансов вовремя вернуться домой и забыть об этой истории как о страшном сне.

Мало того, оказалось, что Аламуддин рассекает по сингапурским дорогам без необходимой лицензии и страховки.

14 октября суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трехнедельного заключения и штрафа в 6 400 долларов. Адвокат Талы утверждал, что она глубоко сожалеет о случившемся, заодно вспомнил, что его клиентка воспитывает четверых детей, но и это не помогло.

В ближайшие четыре года Тала Аламуддин не сядет за руль.

Добавим, что Амаль пока не комментировала эту ситуацию, но наверняка она также опечалена тем, что ее сестра угодила в столь неприятную ситуацию.