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Ирина Шейк выглядела сексуально в строгом наряде с разрезом и туфлях с каблуком-клеш

16 октября в Нью-Йорке состоялось открытие магазина итальянского бренда Falconeri. Ирина Шейк никак не могла пропустить это событие, ведь она является амбассадором бренда. Супермодель пришла на открытие в притягательном образе, наполненном интересными деталями.
Ирина Шейк
Ирина Шейк 

Ирина Шейк выбрала для выхода в свет черное платье длины миди с разрезом. Звезда решила украсить закрытую шею массивной серебряной цепью, а талию подчеркнуть широким ремнем с бляшкой в тон. Образ дополнила небольшая черная сумка с металлической отделкой.

Джулия Рестуан Ройтфельд, Ирина Шейк
Джулия Рестуан Ройтфельд и Ирина Шейк 

Особого внимания заслуживают туфли — эту пару сделала талантливая модельер Амина Муадди. Ее работы легко распознать благодаря узнаваемому каблуку-клеш, как его называет сама дизайнер. 

Amina Muaddi
Туфли Amina Muaddi

Кстати, в туфлях Amina Muaddi уже были замечены Кендалл Дженнер, Рианна, Дуа Липа и даже королева Иордании Рания. Ирина Шейк пополнила ряды звездных поклонниц ультрастильной обуви.

Ирина Шейк
Ирина Шейк

На вечеринке Ирина, приняв соблазнительную позу на диване, продемонстрировала красоту загорелых и стройных ног.

  • Ирина Шейк, Сандро Веронези
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    Ирина Шейк вышла в свет в элегантном, но в то же время соблазнительном образе в духе 1990-х
    Смотреть галерею

«Веселая ночь с семьей Falconeri на открытии магазина», — назвала кадр Шейк.

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18 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @irinashayk/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Ирина Шейк

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