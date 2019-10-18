Ирина Шейк выглядела сексуально в строгом наряде с разрезом и туфлях с каблуком-клеш

16 октября в Нью-Йорке состоялось открытие магазина итальянского бренда Falconeri. Ирина Шейк никак не могла пропустить это событие, ведь она является амбассадором бренда. Супермодель пришла на открытие в притягательном образе, наполненном интересными деталями.

Ирина Шейк

Ирина Шейк выбрала для выхода в свет черное платье длины миди с разрезом. Звезда решила украсить закрытую шею массивной серебряной цепью, а талию подчеркнуть широким ремнем с бляшкой в тон. Образ дополнила небольшая черная сумка с металлической отделкой.

Джулия Рестуан Ройтфельд и Ирина Шейк

Особого внимания заслуживают туфли — эту пару сделала талантливая модельер Амина Муадди. Ее работы легко распознать благодаря узнаваемому каблуку-клеш, как его называет сама дизайнер.

Туфли Amina Muaddi

Кстати, в туфлях Amina Muaddi уже были замечены Кендалл Дженнер, Рианна, Дуа Липа и даже королева Иордании Рания. Ирина Шейк пополнила ряды звездных поклонниц ультрастильной обуви.

Ирина Шейк

На вечеринке Ирина, приняв соблазнительную позу на диване, продемонстрировала красоту загорелых и стройных ног.

1 2 3 ... 10 Ирина Шейк вышла в свет в элегантном, но в то же время соблазнительном образе в духе 1990-х

«Веселая ночь с семьей Falconeri на открытии магазина», — назвала кадр Шейк.