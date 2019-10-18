Ирина Шейк выглядела сексуально в строгом наряде с разрезом и туфлях с каблуком-клеш

Ирина Шейк выбрала для выхода в свет черное платье длины миди с разрезом. Звезда решила украсить закрытую шею массивной серебряной цепью, а талию подчеркнуть широким ремнем с бляшкой в тон. Образ дополнила небольшая черная сумка с металлической отделкой.
Особого внимания заслуживают туфли — эту пару сделала талантливая модельер Амина Муадди. Ее работы легко распознать благодаря узнаваемому каблуку-клеш, как его называет сама дизайнер.
Кстати, в туфлях Amina Muaddi уже были замечены Кендалл Дженнер, Рианна, Дуа Липа и даже королева Иордании Рания. Ирина Шейк пополнила ряды звездных поклонниц ультрастильной обуви.
На вечеринке Ирина, приняв соблазнительную позу на диване, продемонстрировала красоту загорелых и стройных ног.
«Веселая ночь с семьей Falconeri на открытии магазина», — назвала кадр Шейк.