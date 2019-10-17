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Рианна развеяла слухи о своей беременности, выложив горячее видео в бикини

Вот уже не первый месяц в Сети обсуждают возможную беременность Рианны. Пока поклонники ищут намеки на снимках папарацци и в песнях певицы, сама знаменитость публикует интригующие ролики в своих соцсетях.  
Рианна
Рианна

Поклонники давно подозревают, что 31-летняя Рианна ждет ребенка от своего возлюбленного Хассана Джамиля. Дело в том, что в последнее время исполнительница немного поправилась и даже иногда демонстрирует выпирающий живот в облегающих нарядах

А на прошлой неделе знаменитость и вовсе заявила, что мечтает о пышной свадьбе с избранником. Ну чем не причина наличия интересного положения?

Несмотря на все это, кажется, Рианне все же поднадоели слухи о том, что она скоро станет мамой. 

17 октября звезда опубликовала в своем микроблоге короткое видео. В ролике молодая женщина дефилирует в купальнике. 

Конечно, стального пресса у Рианны нет, но и на беременный ее живот совсем не похож. 

Вполне возможно, что это видео исполнительница сняла не одну неделю назад. И все же пока нам остается только верить этому своеобразному опровержению. 

Напомним, Рианна встречается с арабским миллиардером уже больше двух лет. Недавно певица наконец познакомила возлюбленного со своей мамой. 

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17 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @badgalriri/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Рианна

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Такая знойная)) большая, но знойная) сто раз пересмотрела в Инст ее видео: если вам говорят, что вы полная, то..

  • Ой, какая у нее зажница крутая! Вот наградила же природа человека идеальной анатомией..

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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