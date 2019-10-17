Рианна развеяла слухи о своей беременности, выложив горячее видео в бикини

Поклонники давно подозревают, что 31-летняя Рианна ждет ребенка от своего возлюбленного Хассана Джамиля. Дело в том, что в последнее время исполнительница немного поправилась и даже иногда демонстрирует выпирающий живот в облегающих нарядах.
Несмотря на все это, кажется, Рианне все же поднадоели слухи о том, что она скоро станет мамой.
17 октября звезда опубликовала в своем микроблоге короткое видео. В ролике молодая женщина дефилирует в купальнике.
Вполне возможно, что это видео исполнительница сняла не одну неделю назад. И все же пока нам остается только верить этому своеобразному опровержению.
Напомним, Рианна встречается с арабским миллиардером уже больше двух лет. Недавно певица наконец познакомила возлюбленного со своей мамой.