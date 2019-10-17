Альбина Джанабаева, Елена Крыгина, Юлианна Караулова и другие звезды посетили торжественный ужин в Москве

Московские селебрити посетили ужин Novikov Group и S.Pellegrino, прошедший в итальянском ресторане Cantinetta Antinori. Мероприятие было посвящено 120-летию истории и традиций знаменитого бренда минеральной воды.

Анабела Беликова и Александра Новикова

За угощение отвечал знаменитый итальянский шеф-повар Давиде Олдани, обладатель звезды Мишлен — каждое блюдо было приготовлено под его неустанным руководством.

Аркадий Новиков и Надежда Адвокатова

Итальянская история S.Pellegrino длиной в 120 лет была рассказана в четырех главах, каждая из которых сопровождалась светом, музыкой и визуальными эффектами. Первая была посвящена природе: над столами парили грозовые облака в белой туманной дымке. Это олицетворяло природное начало знаменитого источника у подножия Альп.

Вторая — история о том, как в деревне Сан-Пеллегрино-Терме в 1907 году было построено знаменитое казино в стиле ар-нуво, изображение которого позднее появилось на этикетке S.Pellegrino.

Третья глава – мировая экспансия. Гости увидели путешествие бренда вокруг света – там, где S.Pellegrino стал настоящим синонимом итальянского стиля.

Четвертая глава была посвящена 120-летнему юбилею. В зал вынесли специально созданную к торжественному событию бутылку S.Pellegrino Diamond Bottle.

Поздравили бренд со 120-летием владелец Novikov Group Аркадий Новиков с супругой Надеждой Адвокатовой, певицы Альбина Джанабаева и Юлианна Караулова, владелица Arctic Explorer Ксения Чилингарова, теннисист Даниил Медведев с супругой Дарьей, актриса Олеся Судзиловская, ювелир Яна Расковалова и многие другие знаменитости.