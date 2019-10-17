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В чем Дженнифер Энистон превзошла Меган Маркл

Меган, извини, придется подвинуться. Дженнифер Энистон одной левой побила рекорд герцогини Сассекской по скорости набора подписчиков в Инстаграме.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон наконец-то зарегистрировалась в Инстаграме. Первое фото, на котором она запечатлена со всеми коллегами по сериалу «Друзья», тут же набрало несколько миллионов лайков.

«И теперь мы тоже друзья в Инстаграме. Привет!», — подписала Джен селфи с Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Мэттом ЛеБланом и Мэттью Перри.

Естественно, на актрису тут же начали подписываться ее поклонники. Причем с космической скоростью. Энистон собрала колоссальные 8,6 миллиона подписчиков менее чем за 24 часа. 

При чем здесь Меган Маркл, спросите вы? А вот при чем: ранее рекорд по самому быстро набирающему популярность аккаунту принадлежал ей и принцу Гарри — их общая страница @sussexroyal получила первый миллион фолловеров за 5 часов 45 минут. Джен сделала это быстрее — всего за 5 часов и 16 минут.

Впрочем, это неудивительно: все давно ждали, когда Дженнифер aka Рейчел Грин из «Друзей» появится в соцсети. Актриса, между прочим, уже успела опубликовать второй пост.

В шуточном видео актриса бросает свой телефон в сторону, а в подписи к ролику извиняется: «Клянусь, не хотела взрывать Инстаграм. Спасибо, ребята, за теплый прием».

А еще Энистон разобралась с тем, как публиковать инстаграм-истории, и уже показала закулисье шоу Джимми Киммела.

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17 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @jenniferaniston, @sussexroyal/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Меган Маркл, Дженнифер Энистон

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Насмешили. Как их можно вообще сравнивать хоть в чем-то? )))

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