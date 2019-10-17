«Волшебный восток»: Кейт Миддлтон в традиционном пакистанском наряде сравнили с принцессой Жасмин

Даже во время посещения мечети Кейт Миддлтон остается иконой стиля. Герцогиня Кембриджская выбрала наряд от Maheen Khan и поразила поклонников сходством с принцессой Жасмин.

Продолжается пакистанский тур герцога и герцогини Кембриджских. На четвертый день 37-летняя Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили вторую по величине мечеть Пакистана — Бадшахи.



Для посещения святого места Кейт выбрала традицинный пакистанский наряд — шальвар-камиз от Maheen Khan ярко бирюзового цвета. Голову Миддлтон покрыла платком такого же цвета.

Кейт, как пишут внимательные поклонники в соцсетях, в таком наряде очень похожа на принцессу Жасмин из фильма «Аладдин». И правда, посмотрите сами — сходство налицо!

Отметим, что Кейт, как и ее супруг, зашли в мечеть без обуви — таковы уж правила святых мест. Ступать в мечеть можно только с правой ноги со словами «О Всевышний, открой врата милости своей», а покидать ее — с левой и со словами «Аллах, прости мои грехи».

Мечеть Бадшахи уже не раз посещали особы королевских кровей. В 1961 году здесь была Елизавета II, в 1991м — принцесса Диана, а в 2006-м — принц Чарльз и герцогиня Камилла.

1 2 3 ... 10 Тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане продолжается

Также в четверг, 17 октября, Кейт и Ульям посетят онкологический госпиталь и исследовательский центр, где 28 лет назад побывала и Диана. Кстати, монаршим особам даже подарили книгу, в которой описан визит покойной принцессы в эту страну. А уже в пятницу герцог и герцогиня Кембриджские попрощаются с Пакистаном и улетят в родной Лондон.

