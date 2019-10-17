«Заедала стресс»: Анна Седокова в полупрозрачном платье пожаловалась на набранные 5 кг

Уже полгода певица борется с лишним весом и пытается создать себе фигуру мечты. Анна Седокова, как и любая женщина, сталкивается со срывами во время диеты. На этот раз она прибавила несколько кг всего за месяц болезни.

Анна Седокова не первый месяц ищет способы привести себя в форму. После скандала с просочившимися в Сеть снимками из Турции певица решила во что бы то ни стало изменить свою фигуру и победить целлюлит. Чего она только не пробовала! И массаж, и голодовки, и специальные диеты и даже отказалась (ну, почти) от мяса и мучных изделий.

В сентябре Анна Седокова тяжело перенесла крапивницу, из-за которой все ее тело покрылось пятнами и жутко чесалось.

Артистка вынуждена была отправиться на лечение в велнесс-клинику, где пересмотрела свои взгляды на жизнь и питание в частности. Однако из-за стресса и апатии Анна налегала на «запрещенные» продукты. Об этом она рассказала в своем Инстаграме 17 октября.

«Я вот сейчас хочу похудеть, потому что за последний месяц приняла столько таблеток и так плотно заедала стресс, что набрала кг 5 плюс к весу», — призналась Седокова.



Певица призналась, что сейчас решила сфокусироваться на психологической основе пищевых привычек. «Я попробую перепрограммировать свою страсть к еде и относиться в картошке фри как к яду. К вредной, любимой еде не как к удовольствию, а как к яду, который отравляет мое тело, которому сейчас и так сложно», — рассказала Анна.

1 2 3 ... 14 Недавно Седокова честно призналась, что у нее есть целлюлит

Проблемы с лишним весом не помешали звезде выложить фото в полупрозрачном пляжном платье, которое подчеркнуло все изгибы.



Многие с недоверием отнеслись к маниакальному желанию певицы похудеть. Пользователи Сети написали, что гораздо важнее не насиловать свой организм и избегать жестких ограничений.