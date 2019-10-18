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Светлана Лобода отметила 37-й день рождения в компании Тилля Линдеманна

Певица и главная «суперзвезда» страны уже давно подогревает слухи о романе с солистом группы Rammstein. Свое 37-летие Светлана Лобода провела в компании Тилля Линдеманна, который специально прилетел на праздник в Москву.

18 октября отмечает свой день рождения Светлана Лобода. Артистка предпочла начать праздновать именины уже ночью и устроила вечеринку «только для своих»: близкие друзья, продюсеры, коллеги по работе и, разумеется, дочь Евангелина а так же... Тилль Линдеманн. По столь торжественному случаю солист группы Rammstein прилетел в Санкт-Петербург (где Лобода давала концерт) и провел вечер с именинницей. Кроме того, вечеринку посетил и другой музыкант — Петер Тэгтгрен.

Светлана выложила в свой Инстаграм совместное фото с гостями вечера, на котором уютно расположилась рядом с Тиллем. Одно это могло спровоцировать очередную волну слухов об отношениях артистов, но на этот раз Лобода пошла дальше. На снимке певица держит немецкого солиста за руку. 

По этой причине в комментариях к посту началась оживленная дискуссия. Многие отметили, что звезды отлично смотрятся вместе и даже рассмотрели «помолвочное» кольцо на безымянном пальце правой руки Лободы. Впрочем, скорее всего, это обычное украшение. 

Как бы то ни было, «свой день» (точнее, «свою ночь») артистка провела в компании близких людей, с которыми ей было по-настоящему радостно. Лобода записывала многочисленные инстаграм-истории, а также похвасталась большим количеством букетов, которые ей подарили гости. Редакция Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает Светлане творческих успехов!

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18 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @lobodaofficial/Instagram, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Persona Stars
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Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ба, знакомые все лица. И Петер тут :) У Линдемана и Петера альбом новый выходит скоро, вот и ездят везде. Ну и женщины у обоих славянки, у Тилля - Лобода, у Петера та барышня у него на коленях, Анна Якина.

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