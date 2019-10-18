Светлана Лобода отметила 37-й день рождения в компании Тилля Линдеманна

Певица и главная «суперзвезда» страны уже давно подогревает слухи о романе с солистом группы Rammstein. Свое 37-летие Светлана Лобода провела в компании Тилля Линдеманна, который специально прилетел на праздник в Москву.

18 октября отмечает свой день рождения Светлана Лобода. Артистка предпочла начать праздновать именины уже ночью и устроила вечеринку «только для своих»: близкие друзья, продюсеры, коллеги по работе и, разумеется, дочь Евангелина а так же... Тилль Линдеманн. По столь торжественному случаю солист группы Rammstein прилетел в Санкт-Петербург (где Лобода давала концерт) и провел вечер с именинницей. Кроме того, вечеринку посетил и другой музыкант — Петер Тэгтгрен.

Светлана выложила в свой Инстаграм совместное фото с гостями вечера, на котором уютно расположилась рядом с Тиллем. Одно это могло спровоцировать очередную волну слухов об отношениях артистов, но на этот раз Лобода пошла дальше. На снимке певица держит немецкого солиста за руку.

По этой причине в комментариях к посту началась оживленная дискуссия. Многие отметили, что звезды отлично смотрятся вместе и даже рассмотрели «помолвочное» кольцо на безымянном пальце правой руки Лободы. Впрочем, скорее всего, это обычное украшение.

1 2 3 ... 12 Светлана Лобода отмечает свой день рождения 18 октября

Как бы то ни было, «свой день» (точнее, «свою ночь») артистка провела в компании близких людей, с которыми ей было по-настоящему радостно. Лобода записывала многочисленные инстаграм-истории, а также похвасталась большим количеством букетов, которые ей подарили гости. Редакция Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает Светлане творческих успехов!