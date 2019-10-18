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Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом на борту попал в сильную грозу

17 октября герцог и герцогиня Кембриджские должны были покинуть Лахор на самолете и приземлиться в Исламабаде. Однако этому воспрепятствовала сильнейшая гроза, из-за которой вполне могла произойти авиакатастрофа.

Кейт и Уильям посетили северную область Пакистана Лахор, где любовались скалистыми горами и изучали территориальные особенности государства. В четверг, 17 октября, королевская чета должна была вылететь в Исламабад. Самолет был готов, экипаж с охраной тоже, как и журналисты, сопровождающие Кембриджей во время этой поездки. 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Лахоре, 17 октября 2019
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Лахоре, 17 октября 2019

Полет должен был занять от силы 25 минут, однако вместо этого судно провело в небе аж два часа. Причиной этому — экстремальные погодные условия. В Лахоре небо было чистым, поэтому пилот дал разрешение на взлет. Однако во время приближения к Исламабаду атмосфера резко ухудшилась: началась гроза с яркими вспышками молнии, а также поднялся сильный ветер. Экипаж два раза попытался сесть на разных взлетно-посадочных полосах в пункте назначения, однако этому мешала непогода. 

Во избежании авиакатастрофы члены экипажа приняли решение вернуться в Лахор и отложить полет до более комфортных летных условий. Многие переживали за состояние Кейт и Уильяма, однако те проявили истинно английское спокойствие. Более того, герцог Кембриджский прошел в хвост самолета, где расположились представители СМИ и развеял панику.

Уильям сумел разрядить в буквальном смысле накаленную обстановку шуткой: объяснил, что это именно он управлял самолетом, поэтому возникли такие сложности с посадкой. 

Шутки-шутками, но Кембриджам пришлось задержаться в Лахоре еще на один день. Его они провели с пользой: посетили онкологический центр для детей, а также встретились с местными жителями. 

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18 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Классно! Молодцы, истинная королевская выдержка. Не ныли, не причитали, не строили жертв. Кэтрин идет мотивировать больных детей, думаю, детям очень нравится с ней разговаривать, она открытая и милая, искренняя девушка, не смотря на то, что жила, в общем-то, исключительно безбездно и не знала особых трудностей. Однако видно, что у нее доброе сердце.

  • Пилот не даёт разрешение на взлет. Грамотеи

  • Надо было Уральскими авиалиниями лететь )

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