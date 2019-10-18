Алена Шишкова прокомментировала рождение сына Тимати и Анастасии Решетовой

Кажется, уже все члены семьи Black Star высказались о новорожденном Ратмире Юнусове. Молчание хранила лишь Алена Шишкова, бывшая возлюбленная Тимати. Однако вечером 17 октября ей все же пришлось сказать по этому поводу пару слов.

Алена Шишкова, Тимати и Алиса Юнусова

Тимати и Алене Шишковой удалось сохранить дружеские отношения после расставания, ведь они воспитывают общую дочь Алису. Экс-влюбленные время от времени встречаются на именинах девочки и периодически общаются на светских мероприятиях. После известия о беременности Решетовой многие поклонники Шишковой стали ей сопереживать и были уверены, что эффектная блондинка как минимум расстроена из-за такого поворота событий.

Однако Алена признавалась, что рада известию — так сильно, что даже проговорилась о поле ребенка на фестивале «Жара» в Баку. Многие думали, что после этого отношения между «тройственным союзом» накалятся, вернее, охладятся. Поэтому после рождения малыша Ратмира пользователи Сети с нетерпением ждали реакции Алены.



Модель не спешила поздравлять экс-возлюбленного с пополнением в семействе, в отличие от всех родственников, которые в первый же день опубликовали в Инстаграме снимки с новорожденным. Шишкова высказалась о новом члене семьи вечером 17 октября.



«Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах. Всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей», — написала Шишкова.

Одной из первых, кто отлкикнулся на этот пост, была Анастасия Решетова. Она поблагодарила Алену за теплые слова и отправила ей эмодзи-поцелуй.