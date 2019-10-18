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Алена Шишкова прокомментировала рождение сына Тимати и Анастасии Решетовой

Кажется, уже все члены семьи Black Star высказались о новорожденном Ратмире Юнусове. Молчание хранила лишь Алена Шишкова, бывшая возлюбленная Тимати. Однако вечером 17 октября ей все же пришлось сказать по этому поводу пару слов. 
Алена Шишкова, Тимати и Алиса Юнусова
Алена Шишкова, Тимати и Алиса Юнусова

Тимати и Алене Шишковой удалось сохранить дружеские отношения после расставания, ведь они воспитывают общую дочь Алису. Экс-влюбленные время от времени встречаются на именинах девочки и периодически общаются на светских мероприятиях. После известия о беременности Решетовой многие поклонники Шишковой стали ей сопереживать и были уверены, что эффектная блондинка как минимум расстроена из-за такого поворота событий. 

Однако Алена признавалась, что рада известию — так сильно, что даже проговорилась о поле ребенка на фестивале «Жара» в Баку. Многие думали, что после этого отношения между «тройственным союзом» накалятся, вернее, охладятся. Поэтому после рождения малыша Ратмира пользователи Сети с нетерпением ждали реакции Алены. 

Модель не спешила поздравлять экс-возлюбленного с пополнением в семействе, в отличие от всех родственников, которые в первый же день опубликовали в Инстаграме снимки с новорожденным. Шишкова высказалась о новом члене семьи вечером 17 октября. 

«Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах. Всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей», — написала Шишкова. 

Одной из первых, кто отлкикнулся на этот пост, была Анастасия Решетова. Она поблагодарила Алену за теплые слова и отправила ей эмодзи-поцелуй. 

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18 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @perviykrik, @missalena.92, @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Алена Шишкова, Анастасия Решетова

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Отлично написала. Все по делу, без иронии и скрытых смыслов. Решетова оценила кстати.

  • Гость

    Отлично написала. Все по делу, без иронии и скрытых смыслов. Решетова оценила кстати.

    "Скрытых смыслов" там полно. Она не поздравила Решетову лично, а так - мне дочка сказала, ну ладно, я подписчикам напишу, что я очень рада. Не смогла она через себя переступить и лично поздравить ни Тимона, ни Решетову. А Решетова "оценила" потому что прекрасно понимает, что сидит в той же лодке, что и Шишкова.

  • Гость

    "Скрытых смыслов" там полно. Она не поздравила Решетову лично, а так - мне дочка сказала, ну ладно, я подписчикам напишу, что я очень рада. Не смогла она через себя переступить и лично поздравить ни Тимона, ни Решетову. А Решетова "оценила" потому что прекрасно понимает, что сидит в той же лодке, что и Шишкова.

    А если б лично поздравила молодых родителей - сочли бы за навязчивость. Все вам не так.

  • Гость

    "Скрытых смыслов" там полно. Она не поздравила Решетову лично, а так - мне дочка сказала, ну ладно, я подписчикам напишу, что я очень рада. Не смогла она через себя переступить и лично поздравить ни Тимона, ни Решетову. А Решетова "оценила" потому что прекрасно понимает, что сидит в той же лодке, что и Шишкова.

    Там есть фраза "Поздравляю молодых родителей", так что поздравление вполне себе достойное. Другое дело, что я вообще не понимаю, с какой стати Алена должна была прям обязательно комментировать и поздравлять, по этой логике и Бузова, и первая жена Тарасова должны в обязательном порядке отписаться, когда Костенко разродится, а если ничего не напишут - их не поймут? Все-таки странная какая-то семейка у Тимати и отношения между ними тоже странные.

  • Оля-ля

    Там есть фраза "Поздравляю молодых родителей", так что поздравление вполне себе достойное. Другое дело, что я вообще не понимаю, с какой стати Алена должна была прям обязательно комментировать и поздравлять, по этой логике и Бузова, и первая жена Тарасова должны в обязательном порядке отписаться, когда Костенко разродится, а если ничего не напишут - их не поймут? Все-таки странная какая-то семейка у Тимати и отношения между ними тоже странные.

    Бузовой Тарасов ничего не отстегивает, как Тимати Шишковой, поэтому там нет таких высоких отношений.

  • Оля-ля

    Там есть фраза "Поздравляю молодых родителей", так что поздравление вполне себе достойное. Другое дело, что я вообще не понимаю, с какой стати Алена должна была прям обязательно комментировать и поздравлять, по этой логике и Бузова, и первая жена Тарасова должны в обязательном порядке отписаться, когда Костенко разродится, а если ничего не напишут - их не поймут? Все-таки странная какая-то семейка у Тимати и отношения между ними тоже странные.

    Справедливости ради, первая жена Тарасова писала, что они с дочкой припасли подарок для Миланы. Видимо, настраивала свою Анжелину на дружбу с сестрой. Мило. Но не срослось. Видимо, не хватило доброты со стороны Тарасова (или Костенко?). А у Бузовой нет детей, родственных Тарасову, ей действительно поздравлять излишне.

  • Гость

    А если б лично поздравила молодых родителей - сочли бы за навязчивость. Все вам не так.

    В общем, она их НЕ поздравила. Так это или не так, не берусь судить. Им виднее.

  • Оля-ля

    Там есть фраза "Поздравляю молодых родителей", так что поздравление вполне себе достойное. Другое дело, что я вообще не понимаю, с какой стати Алена должна была прям обязательно комментировать и поздравлять, по этой логике и Бузова, и первая жена Тарасова должны в обязательном порядке отписаться, когда Костенко разродится, а если ничего не напишут - их не поймут? Все-таки странная какая-то семейка у Тимати и отношения между ними тоже странные.

    Тоже верно. По идее, тогда и Бузова должна была Тарасова поздравлять ))

  • На самом деле, конечно, Шишкова сделала так, как она только и могла поступить в этой ситуации. Ей обидно за себя, это понятно, не совсем же она бесчувственная. Каждой было бы обидно на ее месте. Ее девочке так не радовались, Тимон сам писал, что для него девочка было фу ( Это он уже потом понял, что любит ребенка и рад, что она родилась. А поначалу все было без особой радости. А тут прямо событие космического значения, все вокруг новорожденного прыгают, даже Симона, Алису Аленке отвезли в кои-то веки. Но Алена таки выразила свое отношение вежливо и доброжелательно, не стала покер-фейс делать, ну и нормально.

  • Да ладно, нормально все у Аленки, Тим ей такую жизнь устроил комфортную, живет и бед не знает..

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