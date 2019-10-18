Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Стало известно имя еще одной звездной участницы нового «Холостяка»

Новый сезон реалити «Холостяк» обещает быть очень интересным, ведь за сердце красавца-стоматолога Антона Криворотова будут сражаться в том числе и известные девушки. Мы уже в курсе про участие Миланы Тюльпановой и Лизы Адаменко, а на днях стало известно еще одно звездное имя. 
Полина Гренц
Полина Гренц

В Сети появилась информация о новой участнице шоу «Холостяк». Это 24-летняя Полина Гренц, которая стала известна благодаря популярному сериалу «Физрук» на канале ТНТ.

Сейчас на Инстаграм Полины подписано почти 800 тысяч человек. За последнее время девушка заметно похудела и начала вести блог, в котором поет каверы на знаменитые песни и рассказывает про свое питание, а также делится фотографиями со съемок.

Полина Гренц
Полина Гренц

Блондинка уже пробовала себя в разных амплуа: год назад Гренц выпустила мотивационную книгу «Мечтай и делай», а весной 2019-го принимала участие в вокальном конкурсе «Ну-ка, все вместе!» на телеканале Россия-1.

Милана Тюльпанова
Милана Тюльпанова

Недавно Полина стала частью агентства «Бубель МГТ», которым руководит подруга Дарьи Клюкиной Дуся Бубель. Примечательно, что в этом же агентстве состоят участница будущего сезона «Холостяка» Милана Тюльпанова, финалистка и победительница прошлого Виктория Короткова и Дарья Клюкина.

Лиза Адаменкова
Лиза Адаменко

Полина будет бороться за сердце Антона Криворотова наравне с Миланой Тюльпановой и Лизой Адаменко, которая в 16 лет вышла замуж за 55-летнего менеджера «Лукойла», а затем со скандалом развелась.

Напомним, что в седьмом сезоне «Холостяка» завидным женихом впервые за историю шоу стал не певец, не актер и не спортсмен, а врач-стоматолог! 

Перейти к обсуждению 1


18 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @lizaadamenkola, @milana_tulpanova, @thepolinagrents/Instagram
Теги

Тимур Батрутдинов

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Как прочитаю - стоматолог Криворотов, так на ржач пробивает. Пишите исчо )

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.