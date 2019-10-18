Стало известно имя еще одной звездной участницы нового «Холостяка»

Новый сезон реалити «Холостяк» обещает быть очень интересным, ведь за сердце красавца-стоматолога Антона Криворотова будут сражаться в том числе и известные девушки. Мы уже в курсе про участие Миланы Тюльпановой и Лизы Адаменко, а на днях стало известно еще одно звездное имя.

Полина Гренц

В Сети появилась информация о новой участнице шоу «Холостяк». Это 24-летняя Полина Гренц, которая стала известна благодаря популярному сериалу «Физрук» на канале ТНТ.

Сейчас на Инстаграм Полины подписано почти 800 тысяч человек. За последнее время девушка заметно похудела и начала вести блог, в котором поет каверы на знаменитые песни и рассказывает про свое питание, а также делится фотографиями со съемок.

Полина Гренц

Блондинка уже пробовала себя в разных амплуа: год назад Гренц выпустила мотивационную книгу «Мечтай и делай», а весной 2019-го принимала участие в вокальном конкурсе «Ну-ка, все вместе!» на телеканале Россия-1.

Милана Тюльпанова

Недавно Полина стала частью агентства «Бубель МГТ», которым руководит подруга Дарьи Клюкиной Дуся Бубель. Примечательно, что в этом же агентстве состоят участница будущего сезона «Холостяка» Милана Тюльпанова, финалистка и победительница прошлого Виктория Короткова и Дарья Клюкина.

Лиза Адаменко

Полина будет бороться за сердце Антона Криворотова наравне с Миланой Тюльпановой и Лизой Адаменко, которая в 16 лет вышла замуж за 55-летнего менеджера «Лукойла», а затем со скандалом развелась.

Напомним, что в седьмом сезоне «Холостяка» завидным женихом впервые за историю шоу стал не певец, не актер и не спортсмен, а врач-стоматолог!