Анастасия Решетова продемонстрировала цветущий вид и пышную грудь на новом видео из роддома

На днях невеста Тимати впервые стала мамой и продолжает получать поздравления от близких и поклонников. Поделившись первыми снимками малыша, Анастасия решила показать подписчикам, как она сама выглядит в новом статусе.

16 октября 23-летняя Анастасия Решетова родила первенца в перинатальном центре «Лапино». Мальчика назвали Ратмир в честь погибшего друга Тимати. Трогательные черно-белые снимки авторства Кадрии Крик, на которых запечатлены первые мгновения после появления малыша на свет, вмиг разлетелись по Сети.

На следующий день Анастасия разместила короткое видео в своих инстаграм-историях. В ролике она предстала без макияжа и в больничной сорочке. Глубокий вырез позволил увидеть пышную грудь 23-летней невесты Тимати. Стоит отметить, что молодая мама выглядит великолепно. Блестящие волосы и ни следа усталости на лице!

Невозможно представить, что ее роды длились больше 15 часов!

Анастасия приветливо смотрела в камеру и безмятежно улыбалась уголками губ. Она казалась бесконечно счастливой. Неудивительно, ведь ее сын был желанным и долгожданным. Решетова тщательно готовилась к появлению малыша на свет и занималась его внутриутробным развитием.

В адрес Решетовой продолжают поступать новые и новые поздравления от звездных коллег ее жениха Тимати и от многочисленных поклонников. Преданные фолловеры Анастасии ожидают, что в ближайшее время она подробнее расскажет о том, как проходили ее первые роды, и об ощущениях, которые она испытала во время этого процесса.

1 2 3 ... 10 16 октября Анастасия Решетова впервые стала матерью

Добавим, что Тимати стал отцом во второй раз. У него подрастает 5-летняя дочь Алиса, рожденная в союзе с 26-летней моделью Аленой Шишковой. Несмотря на расставание в 2015 году, экс-возлюбленные поддерживают хорошие отношения. Алена также поздравила Анастасию с рождением сына!