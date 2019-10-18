Мистер Плакса: пока одни смеются над слезами принца Гарри, другие бьют тревогу и обвиняют в его нестабильном состоянии Меган Маркл

20 октября на канале ITV выйдет документальный фильм, посвященный недавнему туру четы Сассекских. В ленте «Гарри и Меган: африканское путешествие» принц Гарри рассказал, что смерть принцессы Дианы оставила в его сердце «незаживающие раны», и не на шутку расчувствовался.
В коротком промо-ролике к фильму 35-летний герцог Сассекский поведал, как много Африка для него значит, ведь некогда там бывала его мать.
При этом от поклонников не укрылось, что Гарри с трудом сдерживает слезы, когда говорит о маме. Они вспомнили недавний случай, когда герцог Сассекский расплакался на вручении премии WellChild Awards, и поспешили выразить свое беспокойство ситуацией.
По их мнению, виновницей такого состояния Гарри нужно считать... его супругу Меган! Маркл якобы держит мужа в ежовых рукавицах, и из-за этого он чувствует себя несчастным. Одно время в Сети даже гуляли слухи, что герцог уговаривает супругу посетить семейного психолога.
Впрочем, и Меган, по словам экспертов, не всегда чувствует себя в своей тарелке. И тем не менее именно ее фанаты обвинили в том, что у Гарри то и дело глаза на мокром месте.
Добавим, что принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018-го. Годом позже у них родился первенец, которого назвали Арчи Харрисон.