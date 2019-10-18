Мистер Плакса: пока одни смеются над слезами принца Гарри, другие бьют тревогу и обвиняют в его нестабильном состоянии Меган Маркл

Фанатам герцога Сассекского показалось, что в последнее время его стало чересчур легко довести до слез. Впрочем, они быстро нашли объяснение этому феномену. В плачевном состоянии Гарри немедленно обвинили его супругу Меган Маркл.

20 октября на канале ITV выйдет документальный фильм, посвященный недавнему туру четы Сассекских. В ленте «Гарри и Меган: африканское путешествие» принц Гарри рассказал, что смерть принцессы Дианы оставила в его сердце «незаживающие раны», и не на шутку расчувствовался.

В коротком промо-ролике к фильму 35-летний герцог Сассекский поведал, как много Африка для него значит, ведь некогда там бывала его мать.

«Каждый раз, когда я замечаю камеру, слышу щелчок затвора фотоаппарата, или вижу вспышку, я возвращаюсь назад. Это худшее напоминание о ее жизни, которое противопоставлено лучшему», — разоткровенничался Гарри.

При этом от поклонников не укрылось, что Гарри с трудом сдерживает слезы, когда говорит о маме. Они вспомнили недавний случай, когда герцог Сассекский расплакался на вручении премии WellChild Awards, и поспешили выразить свое беспокойство ситуацией.

По их мнению, виновницей такого состояния Гарри нужно считать... его супругу Меган! Маркл якобы держит мужа в ежовых рукавицах, и из-за этого он чувствует себя несчастным. Одно время в Сети даже гуляли слухи, что герцог уговаривает супругу посетить семейного психолога.

Впрочем, и Меган, по словам экспертов, не всегда чувствует себя в своей тарелке. И тем не менее именно ее фанаты обвинили в том, что у Гарри то и дело глаза на мокром месте.

«У него когда-нибудь закончатся слезы? Он такой плакса, рыдает по любому поводу», «Гарри плачет, потому что осознал, в какой кошмар он влез», «Гарри явно страдает от депрессии, только Меган никогда не скажет ему об этом», — писали зарубежные пользователи на анонимных ресурсах.

Добавим, что принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018-го. Годом позже у них родился первенец, которого назвали Арчи Харрисон.