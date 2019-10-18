Накануне 39-го дня рождения Катя Гордон попала в серьезное ДТП и поделилась фото с места аварии

К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев, звезды в том числе. 18 октября Катя Гордон попала в ДТП, о чем сообщила в своем Инстаграме.



Катя Гордон



На днях в Инстаграме Кати Гордон появился пост, в котором она рассуждает о жалости человека к себе. «Право рыдать надо заслужить, и повод для слез должен быть очень серьезным», — высказала свое мнение адвокат.

«Я жалуюсь очень редко, и, откровенно говоря, повода особенно и нет», — также добавила она.

18 октября причина все же появилась. Накануне своего дня рождения (19 октября Кате исполнится 39 лет) Гордон попала в ДТП.



Автомобиль марки Lada Largus врезался в такси, на котором ехала певица.



«Когда ты едешь в аэропорт, а тебе в спину въехало авто, и ты крепко стукнулся головой, и водитель весь в крови», — рассказала общественный деятель в микроблоге, поделившись жуткими фото с места аварии.



К счастью, все обошлось, и Катя практически не пострадала.





«Просто живите пока дают, просто улыбайтесь. Ну и раз я все еще пишу — я все еще живу», — как всегда оптимистично сообщила юрист поклонникам.

