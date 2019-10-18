Накануне 39-го дня рождения Катя Гордон попала в серьезное ДТП и поделилась фото с места аварии

На днях в Инстаграме Кати Гордон появился пост, в котором она рассуждает о жалости человека к себе. «Право рыдать надо заслужить, и повод для слез должен быть очень серьезным», — высказала свое мнение адвокат.
18 октября причина все же появилась. Накануне своего дня рождения (19 октября Кате исполнится 39 лет) Гордон попала в ДТП.
«Когда ты едешь в аэропорт, а тебе в спину въехало авто, и ты крепко стукнулся головой, и водитель весь в крови», — рассказала общественный деятель в микроблоге, поделившись жуткими фото с места аварии.
«Просто живите пока дают, просто улыбайтесь. Ну и раз я все еще пишу — я все еще живу», — как всегда оптимистично сообщила юрист поклонникам.