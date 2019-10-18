Ани Лорак впервые откровенно заговорила о разводе с мужем

В начале 2019 года стало известно о том, что Ани Лорак решила расстаться с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после десяти лет брака. Однако лишь сейчас певица поделилась своими чувствами после всего пережитого.

Отношения Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу начали портиться еще в прошлом году после слухов о предполагаемой измене бизнесмена. Зимой 2019-го супруги официально развелись, и тогда еще 40-летняя певица начала жизнь с чистого листа. В июне стало известно о том, что Ани нашла новую любовь в лице 26-летнего продюсера Black Star Егора Глеба.

На протяжении долгого времени Лорак предпочитала не говорить о разводе. Она ограничивалась лишь туманными комментариями о том, что после разрыва с супругом стала ощущать себя по-новому. Однако в недавнем интервью журналу ОК! Ани откровенно рассказала о том, какие чувства ее обуревали во время болезненного расставания с Муратом.

«Развод был мучительный. Я не верю, когда кто-то говорит, что развод прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия: это больно, это печально, это…разочарование. Да, ты испытываешь разочарование… в близком человеке. Я оптимист, я до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, что все образуется», — поведала певица.

Ани Лорак с экс-супругом и дочерью Софией

Тем не менее супруги расстались. Ани постаралась подготовить к этому 8-летнюю дочь Софию: певица твердо убеждена, что любые размолвки взрослых не должны сказываться на психике ребенка. Лорак добавила, что отец все равно не предпринимал большое участие в жизни девочки, так что после расставания не так уж много изменилось.

«Папа был как гость на празднике – сегодня он так и продолжает появляться», — сообщила знаменитость.

Ани рассказала и о новых отношениях. По словам певицы, симпатия между ней и Егором Глебом вспыхнула еще в момент их первой встречи в Киеве. У возлюбленного звезды складываются прекрасные отношения с ее дочерью.

1 2 3 ... 10 Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в январе 2019 года

Правда, идти под венец в скором времени Ани пока не планирует. Она призналась, что больше не верит в замужество.