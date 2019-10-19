В Сети обсуждают странную походку модели в туфлях не по размеру

Моделей, которые добавляют показу колоритности, пуская в ход необычную походку, гримасы, неприличные жесты и так далее, становится все больше. Но на шоу Alexander Arutyunov манекенщица, кажется, испытывала реальную боль и привлекла к себе внимание, сама того не желая.

Кети Топурия

17 октября прошел показ коллекции Alexander Arutyunov весна-лето 2020. На подиуме появились знаменитые друзья дизайнера, среди которых — Кети Топурия, Елена Крыгина, Екатерина Варнава и Дарья Мороз. Но модное шоу запомнилось не только звездными моделями, но и одной манекенщицей.

В тот вечер Арутюнов представил порядка 100 образов: на подиум вышло большое количество моделей, одна из которых привлекла к себе внимание зрителей странной походкой.

На видео, которое выложил в Инстаграм сам дизайнер, видно, как девушка, одетая в платье-боди, идет, еле переступая ногами. На ней — серебристые босоножки на высоких каблуках. В какой-то момент девушка останавливается и садится на корточки.

Подписчики тут же начали развивать безумные теории о том, что же могло случиться: «Бедненькая, ей стало плохо», «Голодная наверное», «Поломался каблук, идти не может», — комментировали фолловеры.

Уверяем вас, что никакой каблук у нее не сломан, а голодные модели, теряющие сознание прямо на подиуме, остались в начале 2000-х. Мы не знаем точно, в чем проблема, но предполагаем, что бедной манекенщице просто выдали туфли не по размеру.

18 октября Кети Топурия рассказала о той же проблеме в инстаграм-историях. Певица раскрыла, что Александр Арутюнов дал ей обувь на два размера больше, и она натерла себе ноги. В конце видео Кети, обращаясь к дизайнеру, заявила: «Я тебя ненавижу, Саш, но я отомстила и украла твои очки».

Несмотря на то, что видео вызвало достаточно встревоженную реакцию пользователей, среди них нашлись и те, кто поддержал модель: «Профи! Отсиделась и пошла!», «Украсила показ своей девчачьей самоотверженностью». Действительно, в чем бы ни заключалась проблема, модель нашла в себе силы встать и закончить проходку, несмотря ни на что. Браво!

По мнению некоторых телеграм-каналов, проблема вовсе не в обуви, а в том, что модель попросту не умеет ходить по подиуму и к тому же косолапит.

1 2 3 ... 9 На показе Alexander Arutyunov манекенщица напугала зрителей странной походкой

Мы уже писали о «свирепой» походке Леона Дама, которая покорила весь мир на Неделе моды в Париже. Может быть, российская манекенщица сможет выйти из неловкой ситуации победительницей и тоже прославиться?