Меган Маркл едва сдержала слезы, когда вспоминала о давлении прессы во время ее беременности

Тяжела жизнь герцогини! Похоже, не только принц Гарри страдает из-за преследования журналистов. Меган Маркл приходится не слаще: в документальном фильме, записанном в Южной Африке, она призналась, как тяжело переносила беременность из-за давления СМИ.

Во время поездки в Южную Африку герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в съемках документального фильма, посвященного их жизни. И принц Гарри, и Меган Маркл откровенно поведали о том, каково это — быть публичной персоной и членами королевской семьи в 21 веке.



Многих удивило, что Гарри едва не расплакался , вспоминая трагическую судьбу своей мамы. А Меган... что ж, Меган взяла со своего супруга пример.

Герцогиня Сассекская в интервью Тому Брэдби поведала, что уже несколько лет живет в постоянном стрессе. С «прерывающимся голосом» она призналась, что ей трудно справляться со своим официальным статусом, а также ролью жены и матери. «Мало кто спрашивал, в порядке ли я», — поделилась Меган.

«Смотрите, любая женщина, особенно во время беременности, крайне уязвима. Тяжелее всего, когда на свет появляется ребенок», — поведала Маркл.



Когда Брэдби спросил, можно ли назвать жизнь Сассексов постоянной борьбой и самозащитой, Меган с прискорбием кивнула. «Да, это так», — призналась герцогиня.

1 2 3 ... 15 Меган Макрл и принц Гарри приняли участие в съемках документального фильма

Вероятно, Сассексы в который раз пытаются объяснить публике, что они такие же люди, как и все (со своими слабостями, болью и уязвимостью), однако многие скептически относятся к «жертвенному» образу Гарри и Меган.