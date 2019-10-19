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Меган Маркл едва сдержала слезы, когда вспоминала о давлении прессы во время ее беременности

Тяжела жизнь герцогини! Похоже, не только принц Гарри страдает из-за преследования журналистов. Меган Маркл приходится не слаще: в документальном фильме, записанном в Южной Африке, она призналась, как тяжело переносила беременность из-за давления СМИ.

Во время поездки в Южную Африку герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в съемках документального фильма, посвященного их жизни. И принц Гарри, и Меган Маркл откровенно поведали о том, каково это — быть публичной персоной и членами королевской семьи в 21 веке. 

Многих удивило, что Гарри едва не расплакался, вспоминая трагическую судьбу своей мамы. А Меган... что ж, Меган взяла со своего супруга пример.

Герцогиня Сассекская в интервью Тому Брэдби поведала, что уже несколько лет живет в постоянном стрессе. С «прерывающимся голосом» она призналась, что ей трудно справляться со своим официальным статусом, а также ролью жены и матери. «Мало кто спрашивал, в порядке ли я», — поделилась Меган.

«Смотрите, любая женщина, особенно во время беременности, крайне уязвима. Тяжелее всего, когда на свет появляется ребенок», — поведала Маркл.

Когда Брэдби спросил, можно ли назвать жизнь Сассексов постоянной борьбой и самозащитой, Меган с прискорбием кивнула. «Да, это так», — призналась герцогиня. 

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Меган Макрл и принц Гарри приняли участие в съемках документального фильма
    Смотреть галерею

Вероятно, Сассексы в который раз пытаются объяснить публике, что они такие же люди, как и все (со своими слабостями, болью и уязвимостью), однако многие скептически относятся к «жертвенному» образу Гарри и Меган. 

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19 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Все о беременности Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • ни дня без страдания...

  • Большие денежки, так просто никому не даются,что можно посоветовать им,только терпеть.

  • Образ жертвы. Сплошная ложь. Сама прекрасно понимала за кого выходит замуж. Не нравится, отказывайтесь от титулов и содержания.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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