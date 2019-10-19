Меган Маркл едва сдержала слезы, когда вспоминала о давлении прессы во время ее беременности

Во время поездки в Южную Африку герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в съемках документального фильма, посвященного их жизни. И принц Гарри, и Меган Маркл откровенно поведали о том, каково это — быть публичной персоной и членами королевской семьи в 21 веке.
Герцогиня Сассекская в интервью Тому Брэдби поведала, что уже несколько лет живет в постоянном стрессе. С «прерывающимся голосом» она призналась, что ей трудно справляться со своим официальным статусом, а также ролью жены и матери. «Мало кто спрашивал, в порядке ли я», — поделилась Меган.
«Смотрите, любая женщина, особенно во время беременности, крайне уязвима. Тяжелее всего, когда на свет появляется ребенок», — поведала Маркл.
Когда Брэдби спросил, можно ли назвать жизнь Сассексов постоянной борьбой и самозащитой, Меган с прискорбием кивнула. «Да, это так», — призналась герцогиня.
Вероятно, Сассексы в который раз пытаются объяснить публике, что они такие же люди, как и все (со своими слабостями, болью и уязвимостью), однако многие скептически относятся к «жертвенному» образу Гарри и Меган.