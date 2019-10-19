Кейт Миддлтон впервые за девять лет дала интервью

Герцогиня Кембриджская на протяжении многих лет сторонилась журналистов, однако 17 октября дала обширное интервью CNN и поделилась впечатлениями о поездке в Пакистан.

Не только Меган Маркл и принц Гарри общались с прессой во время заграничного путешествия. Кембриджи тоже дали интервью журналистам телеканала, однако говорили они вовсе не о тяготах жизни и не о своих проблемах. Вместо этого они поделились впечатлениями от пятидневного визита в Пакистан.

Утром 17 октября в Лахоре Кейт Миддлтон пообщалась с тележурналистами CNN. Принц Уильям не мешал интервью-дебюту супруги и лишь внимательно слушал ее рассказ.

Миддлтон сообщила, что находится под большим впечатлением от «удивительного и волшебного Пакистана» и похвасталась, что им с Уильямом удалось посетить большую часть достопримечательностей этой большой и красивой страны.

Кейт не скрывала эмоций и держалась с журналистом просто и без скованности. Многие отметили, что ей удалось сохранить тонкий баланс между статусом герцогини и ролью вдохновленной путешественницы. Уильям же поддерживал свою супругу и время от времени вставлял пару уточняющих реплик. В завершении интервью Кейт Миддлтон пожелала всем детям Пакистана здоровья, и это отнюдь не случайность.

1 2 3 ... 11 17 октября Кейт Миддлтон впервые дала интервью

Дело в том, что герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с журналистами CNN во время своего визита в Детскую деревню SOS, своеобразное пристанище для матерей-одиночек и детей с психологическими проблемами.



Кейт с воодушевлением рассказала об этой уникальной организации, созданной в 1977-м: «Власти сделали это, чтобы поддержать и защитить следующее поколение и дать им самый лучший старт для будущей жизни».