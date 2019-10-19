Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кейт Миддлтон впервые за девять лет дала интервью

Герцогиня Кембриджская на протяжении многих лет сторонилась журналистов, однако 17 октября дала обширное интервью CNN и поделилась впечатлениями о поездке в Пакистан.

Не только Меган Маркл и принц Гарри общались с прессой во время заграничного путешествия. Кембриджи тоже дали интервью журналистам телеканала, однако говорили они вовсе не о тяготах жизни и не о своих проблемах. Вместо этого они поделились впечатлениями от пятидневного визита в Пакистан.

Утром 17 октября в Лахоре Кейт Миддлтон пообщалась с тележурналистами CNN. Принц Уильям не мешал интервью-дебюту супруги и лишь внимательно слушал ее рассказ.

Миддлтон сообщила, что находится под большим впечатлением от «удивительного и волшебного Пакистана» и похвасталась, что им с Уильямом удалось посетить большую часть достопримечательностей этой большой и красивой страны. 

Кейт не скрывала эмоций и держалась с журналистом просто и без скованности. Многие отметили, что ей удалось сохранить тонкий баланс между статусом герцогини и ролью вдохновленной путешественницы. Уильям же поддерживал свою супругу и время от времени вставлял пару уточняющих реплик. В завершении интервью Кейт Миддлтон пожелала всем детям Пакистана здоровья, и это отнюдь не случайность.

Дело в том, что герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с журналистами CNN во время своего визита в Детскую деревню SOS, своеобразное пристанище для матерей-одиночек и детей с психологическими проблемами.

Кейт с воодушевлением рассказала об этой уникальной организации, созданной в 1977-м: «Власти сделали это, чтобы поддержать и защитить следующее поколение и дать им самый лучший старт для будущей жизни». 

Перейти к обсуждению 7


19 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Кейт красавица!Видно, что оба любят детей. такое не сыграешь.

  • ясно-понятно. вилли готовят к престолу

  • Сравните туры Сассексов и Кембриджей. Сассексы оба ныли и только и говорили каждый о себе. А Кейт - о стране и проблемах этой страны. А потом удивляются, почему отношение разное

  • Гость

    Когда Русские женщины пишут, Кайт - красавица!, мне как мужчине становится обидно за русских женщин

    А мне весь этот год было обидно за русских женщин, фанатично восторгавшихся инфантильно-эгоистичной немолодой актрисой с имиджем наивного подростка, презирающей все "белое-неамериканское".

  • Гость

    Когда Русские женщины пишут, Кайт - красавица!, мне как мужчине становится обидно за русских женщин

    а мне как-то за вас неловко стало. как русской женщине. Да, Кейт очень привлекательная женщина. И далеко не всякая русская женщина выглядит лучше

  • Гость

    А мне весь этот год было обидно за русских женщин, фанатично восторгавшихся инфантильно-эгоистичной немолодой актрисой с имиджем наивного подростка, презирающей все "белое-неамериканское".

    При чем тут фанатичность и восторг? Если персонаж просто нравится, то это еще не означает фанатизма. Мне вот за вас обидно, что вас так задевает ее презрение к белому-неамериканскому. Мне оно забавным кажется

  • Гость

    Кейт красавица!Видно, что оба любят детей. такое не сыграешь.

    А свои ей надоели этой совсем не красавица,вечно в своем саду ковыряется чтобы не видеть своих детей.Толи своим умишком ,толи ей насоветовали что чем больше нарожает то тем меньше шансов на корону у Гаррика будет. Однако Гарри молодец обхитрил её ,женившись на Меган. Последняя популярна в Канаде и канадское монархическое лобби готово по суду пролоббировать Гарри королем,а Меган принцессой-консорт. Гаррик явно луче держится Вилли. Я бы на мест Гарри по суду доказала что дети Кейт не имеют права на корону ,так как рождены от сурогаток .Глупая Катя выходила сразу после родов ,да там не встанешь долго,не сядешь после родов. Впрочем неудивительно что анорексичная Катя бесплодна. Гаррик вылитый Чарльз,он точно сын Чарльза,Вильям может и не его сын ,так как непохож на Чарльза. Ладно,пока до 50 лет как миниму никому короны не видать .Бабка живучая лет 10 ходить будет и Слава Богу что она пока королева. Обойдется Кейт без короны.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.