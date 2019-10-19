Блондины в городе: Наталья Водянова устроила старшим детям каникулы в Москве

Сейчас Наталья Водянова вместе с женихом и детьми живет во Франции. Казалось бы, именно эту страну супермодель должна считать своим домом, однако не все так просто! Из-за постоянных путешествий по миру и родственников, которые до сих пор живут в России, Водянову можно смело назвать гражданкой мира.
Жизнь у Водяновой действительно насыщенная. Но многодетная мама находит время и на своих наследников: она нередко берет их с собой в путешествия. 17-летний Лукас и 13-летняя Нева часто сопровождают маму в заграничных поездках.
На днях Наталья прилетела в Москву. 18 октября фонд «Обнаженные сердца» во главе с супермоделью открыл в Чертаново 206-й по счету парк. Там дети смогут играть, заниматься спортом и проводить футбольные состязания. Несмотря на деловой характер поездки, Водяновой удалось выделить время на семейные прогулки.
Вечером того же дня Наталья вместе со старшими детьми Лукасом, Невой и Виктором прогулялись по столице. Для семейной встречи вся троица выбрала одинаковые джемпера Ulyana Sergeenko с вышитыми на них инициалами. Компания посетила Красную площадь, прошлась по Зарядью, распевала песни и фотографировалась. Вечер получился очень теплый и радостный.
Похоже, выходные Водянова также решила провести в Москве. Уже утром 19 октября она выложила снимок на фоне Храма Христа Спасителя на Волхонке. «Москва Златоглавая... Я так соскучилась!» — написала в своем Инстаграме Наталья.