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Блондины в городе: Наталья Водянова устроила старшим детям каникулы в Москве

Несмотря на то, что 37-летняя супермодель живет во Франции, она регулярно навещает родину. На этот раз Наталья Водянова прилетела в Москву вместе с детьми.
Наталья Водянова с Лукасом, Виктором и Невой 
Наталья Водянова с Лукасом, Виктором и Невой 

Сейчас Наталья Водянова вместе с женихом и детьми живет во Франции. Казалось бы, именно эту страну супермодель должна считать своим домом, однако не все так просто! Из-за постоянных путешествий по миру и родственников, которые до сих пор живут в России, Водянову можно смело назвать гражданкой мира. 

Сегодня она в Париже, завтра в Барселоне, затем отправляется в Санкт-Петербург, а потом — в Милан.

Жизнь у Водяновой действительно насыщенная. Но многодетная мама находит время и на своих наследников: она нередко берет их с собой в путешествия. 17-летний Лукас и 13-летняя Нева часто сопровождают маму в заграничных поездках. 

Наталья Водянова в Чертаново
Наталья Водянова в Чертаново

На днях Наталья прилетела в Москву. 18 октября фонд «Обнаженные сердца» во главе с супермоделью открыл в Чертаново 206-й по счету парк. Там дети смогут играть, заниматься спортом и проводить футбольные состязания. Несмотря на деловой характер поездки, Водяновой удалось выделить время на семейные прогулки. 

Вечером того же дня Наталья вместе со старшими детьми Лукасом, Невой и Виктором прогулялись по столице. Для семейной встречи вся троица выбрала одинаковые джемпера Ulyana Sergeenko с вышитыми на них инициалами. Компания посетила Красную площадь, прошлась по Зарядью, распевала песни и фотографировалась. Вечер получился очень теплый и радостный.

Похоже, выходные Водянова также решила провести в Москве. Уже утром 19 октября она выложила снимок на фоне Храма Христа Спасителя на Волхонке. «Москва Златоглавая... Я так соскучилась!» — написала в своем Инстаграме Наталья. 

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19 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @natasupernova/Instagram
Теги

Наталья Водянова, Лукас Портман

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Они не только блондины,но и европейцы,а это круто.По сути,в России нет ни одного европейца с русской матерью

  • Наталья,как всегда,не думает,что она несет.Она не по Москве должна скучать,а по Нижнему Новгороду где она и родилась

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