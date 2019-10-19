Тигран Кеосаян рассказал о самочувствии жены и новорожденной дочери

19 октября Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой. На связь с журналистами вышел отец малышки Тигран Кеосаян — он поделился новостями о состоянии супруги и новорожденной.

«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», — подписала свою новую публикацию в Инстаграм Маргарита Симоньян. Журналистка приложила снимок карточки с информацией о новорожденной. Девочка родилась ростом в 57 см, а вес ее — 3 кг 50 г.



Звездные друзья и подписчики принялись поздравлять новоиспеченную маму. Юлия Ковальчук, Елена Малышева и другие пожелали Симоньян и ее малышке Маро здоровья и счастливой долгой жизни.

Тигран Кеосаян также высказался по поводу рождения дочери. Он дал интервью журналистам телеграм-канала «Подъем»: «Все хорошо, слава Богу. Впечатления замечательные, эмоции богатые, как обычно, когда рождаются дети».



1 2 3 ... 11 19 октября 2019-го Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

Что ж, для Тиграна Эдмондовича эмоции, и правда, довольно «обычные», ведь маленькая Маро для него — уже пятый ребенок. Напомним, что в браке с Маргаритой Симоньян он воспитывает двух малышей — 6-летнюю Марьяну и 5-летнего Баграта. Также у режиссера есть две дочери от Алены Хмельницкой — 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения.