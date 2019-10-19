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Тигран Кеосаян рассказал о самочувствии жены и новорожденной дочери

19 октября Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой. На связь с журналистами вышел отец малышки Тигран Кеосаян — он поделился новостями о состоянии супруги и новорожденной. 

«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», — подписала свою новую публикацию в Инстаграм Маргарита Симоньян. Журналистка приложила снимок карточки с информацией о новорожденной. Девочка родилась ростом в 57 см, а вес ее — 3 кг 50 г. 

Звездные друзья и подписчики принялись поздравлять новоиспеченную маму. Юлия Ковальчук, Елена Малышева и другие пожелали Симоньян и ее малышке Маро здоровья и счастливой долгой жизни.

Тигран Кеосаян также высказался по поводу рождения дочери. Он дал интервью журналистам телеграм-канала «Подъем»: «Все хорошо, слава Богу. Впечатления замечательные, эмоции богатые, как обычно, когда рождаются дети».

Что ж, для Тиграна Эдмондовича эмоции, и правда, довольно «обычные», ведь маленькая Маро для него — уже пятый ребенок. Напомним, что в браке с Маргаритой Симоньян он воспитывает двух малышей — 6-летнюю Марьяну и 5-летнего Баграта. Также у режиссера есть две дочери от Алены Хмельницкой — 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения.

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19 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @_m_simonyan_/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев, Михаил Метцель, Владимир Смирнов/ТАСС, Вова Жабриков/URA.RU/TASS
Теги

Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Не думаю, что он особо рад дочери. Их у него и так трое. А вот от еще одного сыночка он бы не отказался.

  • Что то не хочется никаких пожеланий этой женщине🥴

  • А почему отчество Симоновна, а не Тиграновна

  • Спартак

    А почему отчество Симоновна, а не Тиграновна

  • размножаются пропа---доны , всего ей х....

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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