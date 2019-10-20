«Новообразований было уже шесть-семь»: Алексей Ягудин поведал о борьбе жены с раком

Многим показалось, что Татьяна Тотьмянина легко и непринужденно пережила сложную операцию по удалению опухоли. Уже в больничной палате она строила планы по возвращению на лед. Однако в этой истории не все так просто, как кажется на первый взгляд.

15 октября, только-только сойдя с самолета, Татьяна Тотьмянина отправилась на плановую операцию по удалению желчного пузыря в онкоцентр имени Н.Н. Блохина. Не успели поклонники изумиться этому внезапному событию, как фигуристка их успокоила — уже на следующий день Татьяна выложила фото с персоналом больницы. Спортсменка сообщила, что чувствует себя хорошо и в ближайшее время отправится домой, к мужу и детям, а затем и вовсе на лед — тренироваться для предстоящих выступлений.

Поклонники Тотьмяниной удивлялись, как легко и безболезненно она пережила удаление желчного пузыря и новообразования. Однако история недуга Татьяны началась гораздо раньше.

Алексей Ягудин в программе «Центральное телевидение» рассказал о ходе болезни своей супруги. Выяснилось, что еще в 2017-м во время очередного планового осмотра в поликлинике у Татьяны нашли новообразования в желчном пузыре и посоветовали следить за своим самочувствием. Время от времени Тотьмяниной нужно было посещать врачей, чтобы оценить динамику развития этих опухолей. Впрочем, Татьяна чувствовала себя отлично, а потому сильно не беспокоилась.

Спустя год при очередном осмотре врачи обнаружили, что число новообразований значительно выросло. А еще через год состояние Татьяны резко ухудшилось, в результате чего она обратилась к специалистам.



«На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя достаточно скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак», — поделился Ягудин.

«Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность —рака 50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — поделился с журналистами супруг фигуристки.



Кроме того, Алексей связал ухудшение здоровья Татьяны с профессиональными травмами, которые она пережила в прошлом. «В 2004-м было самое страшное падение, которое я видел в жизни и в фигурном катании. Но у Тани за спортивную жизнь было еще три сотрясения мозга. Так что да, могли быть и отголоски».

1 2 3 ... 12 Спустя три дня после операции Татьяна Тотьмянина отправилась домой

И все же, несмотря на тяжелый диагноз и перенесенную операцию, Татьяна сохраняет оптимизм и боевой настрой. Она уже вернулась домой и сообщила, что чувствует себя прекрасно. Пользователи Сети продолжают оставлять ей пожелания здоровья и благополучия, а Woman.ru к ним присоединяется!