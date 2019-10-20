Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Новообразований было уже шесть-семь»: Алексей Ягудин поведал о борьбе жены с раком

Многим показалось, что Татьяна Тотьмянина легко и непринужденно пережила сложную операцию по удалению опухоли. Уже в больничной палате она строила планы по возвращению на лед. Однако в этой истории не все так просто, как кажется на первый взгляд.

15 октября, только-только сойдя с самолета, Татьяна Тотьмянина отправилась на плановую операцию по удалению желчного пузыря в онкоцентр имени Н.Н. Блохина. Не успели поклонники изумиться этому внезапному событию, как фигуристка их успокоила — уже на следующий день Татьяна выложила фото с персоналом больницы. Спортсменка сообщила, что чувствует себя хорошо и в ближайшее время отправится домой, к мужу и детям, а затем и вовсе на лед — тренироваться для предстоящих выступлений. 

Поклонники Тотьмяниной удивлялись, как легко и безболезненно она пережила удаление желчного пузыря и новообразования. Однако история недуга Татьяны началась гораздо раньше. 

Алексей Ягудин в программе «Центральное телевидение» рассказал о ходе болезни своей супруги. Выяснилось, что еще в 2017-м во время очередного планового осмотра в поликлинике у Татьяны нашли новообразования в желчном пузыре и посоветовали следить за своим самочувствием. Время от времени Тотьмяниной нужно было посещать врачей, чтобы оценить динамику развития этих опухолей. Впрочем, Татьяна чувствовала себя отлично, а потому сильно не беспокоилась.

Спустя год при очередном осмотре врачи обнаружили, что число новообразований значительно выросло. А еще через год состояние Татьяны резко ухудшилось, в результате чего она обратилась к специалистам. 

«На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя достаточно скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак», — поделился Ягудин.

«Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность —рака  50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — поделился с журналистами супруг фигуристки. 

Кроме того, Алексей связал ухудшение здоровья Татьяны с профессиональными травмами, которые она пережила в прошлом. «В 2004-м было самое страшное падение, которое я видел в жизни и в фигурном катании. Но у Тани за спортивную жизнь было еще три сотрясения мозга. Так что да, могли быть и отголоски».

И все же, несмотря на тяжелый диагноз и перенесенную операцию, Татьяна сохраняет оптимизм и боевой настрой. Она уже вернулась домой и сообщила, что чувствует себя прекрасно. Пользователи Сети продолжают оставлять ей пожелания здоровья и благополучия, а Woman.ru к ним присоединяется!

Перейти к обсуждению 5


20 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @tatianatotmyanina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru ,, Legion-Media.ru
Теги

Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Дай Бог,здоровья Татьяне и всем нам,чтобы поменьше было смертей от этого ненавистного рака.

  • Дай бог здоровья! 🙏 спаси и сохрани для детей и семьи.... пусть все самое страшное уже будет позади....

  • А вот тут можно и помолчать... уже сказали все, нет надо на передачу сходить. Татьяне здоровья и чтобы диагноз не подтвердился. А Ягудину реально прекращать трясти всеми подробностями.

  • А почему за Татьяну говорит Ягудин? Может, она сама расскажет, если ей это надо? Он кто, ее пиарщик?

  • Без желчного пузыря жить можно. Ничего страшного. Главное здоровье. Тут действительно, лучше перестраховаться.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.