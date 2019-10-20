Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима

Об этом рассказала Анна Трегубенко, дочь актрисы от первого брака. Девушка появилась в эфире программы «Звезды сошлись» и откровенно поведала о том, что происходило в их семье.

Анна Трегубенко и Мария Шукшина

20 октября в студии программы «Звезды сошлись» присутствовала Анна Трегубенко, дочь Марии Шукшиной от первого брака. Звездная наследница поведала о домашнем насилии, которое царило в их семье. Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.



Напомним, что у Марии и Бориса в 2005-м родились близнецы — Фома и Фока. Наличие детей не помешало вспыльчивому мужчине поднимать руку на жену и падчерицу, а также злоупотреблять алкоголем.

Борис Вишняков с Фомой и Фокой

«Это был его очередной запой. Они к тому моменту уже не жили вместе с мамой. Ему нельзя было приходить домой и видеть детей, но он рвался, когда ее не было. Он прорвался к нам домой, когда ее не было. Дома были его дети Фока и Фома. Я стала его выгонять словесно, и он поднял на меня руку. Мне было тогда 22 года», — рассказала девушка.



Анна поведала, как страшно ей было в тот момент, ведь удар оказался нешуточным: «Это была пощечина всей рукой, от уха до носа. На пол-лица. Это был не первый запой, и отчим был довольно неадекватный. Было и больно, и страшно, и обидно. Я защищала и детей, и себя, и дом в целом».



1 2 3 ... 10 20 октября стало известно, что Марию Шукшину избивал третий муж

Однако Анне удалось собраться и набрать номер своего бойфренда. «Я сидела дома с ножом в руке. Он приехал и отомстил за меня. Маме я потом все рассказала. К сожалению, не последовало никакой реакции с ее стороны. Он, кстати, и маму тоже бил», — поделилась Трегубенко.



Правда, руку на Марию Шукшину ее третий муж поднял всего один раз. После этого случая актриса с ним рассталась и запретила ему появляться в доме.