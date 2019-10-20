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Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима

Об этом рассказала Анна Трегубенко, дочь актрисы от первого брака. Девушка появилась в эфире программы «Звезды сошлись» и откровенно поведала о том, что происходило в их семье. 
Анна Трегубенко и Мария Шукшина
Анна Трегубенко и Мария Шукшина

20 октября в студии программы «Звезды сошлись» присутствовала Анна Трегубенко, дочь Марии Шукшиной от первого брака. Звездная наследница поведала о домашнем насилии, которое царило в их семье. Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.

Напомним, что у Марии и Бориса в 2005-м родились близнецы — Фома и Фока. Наличие детей не помешало вспыльчивому мужчине поднимать руку на жену и падчерицу, а также злоупотреблять алкоголем.

Борис Вишняков с Фомой и Фокой
Борис Вишняков с Фомой и Фокой

«Это был его очередной запой. Они к тому моменту уже не жили вместе с мамой. Ему нельзя было приходить домой и видеть детей, но он рвался, когда ее не было. Он прорвался к нам домой, когда ее не было. Дома были его дети Фока и Фома. Я стала его выгонять словесно, и он поднял на меня руку. Мне было тогда 22 года», — рассказала девушка.

Анна поведала, как страшно ей было в тот момент, ведь удар оказался нешуточным: «Это была пощечина всей рукой, от уха до носа. На пол-лица. Это был не первый запой, и отчим был довольно неадекватный. Было и больно, и страшно, и обидно. Я защищала и детей, и себя, и дом в целом».

Однако Анне удалось собраться и набрать номер своего бойфренда. «Я сидела дома с ножом в руке. Он приехал и отомстил за меня. Маме я потом все рассказала. К сожалению, не последовало никакой реакции с ее стороны. Он, кстати, и маму тоже бил», — поделилась Трегубенко. 

Правда, руку на Марию Шукшину ее третий муж поднял всего один раз. После этого случая актриса с ним рассталась и запретила ему появляться в доме. 

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20 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Мария Шукшина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((

  • Каждый раз, когда я думаю, что у меня ужасная родня, сразу вспоминаю Шукшиных и становится легче, что не так то уж и плохо )

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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