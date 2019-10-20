«Папа забрал нас домой»: Анастасия Решетова выписалась из роддома

20 октября молодая мама Анастасия Решетова вместе с сыном Ратмиром вернулась домой. За своими любимыми Тимати приехал с огромным букетом роз.

16 октября Анастасия Решетова родила первенца, а спустя четыре дня отправилась домой. Все это время СМИ пристально следили за каждым шагом (вернее, за каждой инста-публикацией) модели и ее близких.

Еще утром к Анастасии в палату заглянула свекровь Симона с внучкой Алисой, и состоялась первая семейная встреча брата и сестры, а уже к вечеру за молодой мамой приехал Тимати. Он подарил возлюбленной огромный букет белых роз.



Малыша Ратмира родители нарядили в белоснежный комбинезон с принтом в виде черных звезд: сразу понятно, что наследник Тимати автоматически стал членом Black Star. Обратите внимание на наряды молодых родителей — оба одеты в белые водолазки и бежевые пальто.

1 2 3 ... 12 20 октября Анастасия Решетова выписалась из роддома

Проводить молодую маму домой пришли и родители Анастасии. Они обнимали свою дочь и не скрывали эмоций. Появилась у входа в роддом и 5-летняя Алиса. Она уже без стеснения тянулась к братику и живо реагировала на происходящее.