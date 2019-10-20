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«Папа забрал нас домой»: Анастасия Решетова выписалась из роддома

20 октября молодая мама Анастасия Решетова вместе с сыном Ратмиром вернулась домой. За своими любимыми Тимати приехал с огромным букетом роз.

16 октября Анастасия Решетова родила первенца, а спустя четыре дня отправилась домой. Все это время СМИ пристально следили за каждым шагом (вернее, за каждой инста-публикацией) модели и ее близких. 

Еще утром к Анастасии в палату заглянула свекровь Симона с внучкой Алисой, и состоялась первая семейная встреча брата и сестры, а уже к вечеру за молодой мамой приехал Тимати. Он подарил возлюбленной огромный букет белых роз.

Малыша Ратмира родители нарядили в белоснежный комбинезон с принтом в виде черных звезд: сразу понятно, что наследник Тимати автоматически стал членом Black Star. Обратите внимание на наряды молодых родителей — оба одеты в белые водолазки и бежевые пальто.

Проводить молодую маму домой пришли и родители Анастасии. Они обнимали свою дочь и не скрывали эмоций. Появилась у входа в роддом и 5-летняя Алиса. Она уже без стеснения тянулась к братику и живо реагировала на происходящее.

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20 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Тимати, Анастасия Решетова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну наконец-таки реальное фото Анастасии. А не сплошные фильтры. Видно отёчное лицо только родившей женщины на первом фото. А то везде один фотошоп, не люди, а киборги)))

  • На фото виден ее взгляд на девочку. Непростая она. Все понимает. И двигалась не просто по судьбе Шишковой

  • Ну вот, не зря она фотосессии в родильной палате терпела, зато теперь много фоток метрового букета и гелика можно выставить, а заодно и счастливого папаши)))

  • Гость

    На фото виден ее взгляд на девочку. Непростая она. Все понимает. И двигалась не просто по судьбе Шишковой

    Да, тоже заметила... ну а какой по сути-то у неё взгляд должен быть? Ребёнок от чужой бабы, обожаемый бабушкой. Тепло или нейтрально ей сложно относиться к Алисе. Но она ооочень непроста, факт.

  • Ну все. Теперь остаток жизни сидеть и не пикнуть. Ибо " папа" ребенка ничтоже не сомневаясь заберет !

  • Папа забрал нас домой,зато в инсте тимати о тебе ни одного слова.Очень мило.

  • Плохо скрываемая неприязнь читается во взгляде на Алису.

  • Непростая да,но как бы там она на Алису не смотрела-Алиса очень любима Симоной.Решетова влезла в отношения с беременной Шишковой,теперь сама будет заложница этой ситуации.Ибо бабушка Симона ей хребет легко сломает за эту девочку.

  • Ясное дело, что Алиса Насте как кость в горле, наследница ведь, внимания требует и вложений. Помеха семье Насти. И отбивала же у Шишковой она не Васю-сантехника, четко знала что ей нужно.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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