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«Я поняла, что он меня убьет»: Яна Поплавская вспомнила, как чудом спаслась от насильника

Актриса Яна Поплавская поделилась подробностями своей жизни в студии программы на одном из федеральных телеканалов. В том числе звезда поведала о том, как в юности чуть не стала жертвой опасного маньяка.
Яна Поплавская

52-летняя Яна Поплавская побывала в качестве гостьи на программе «Звезды сошлись», где рассказала об ужасном случае, который произошел с ней в молодости. Ей нужно было приехать на съемки трехсерийного художественного фильма «Узник замка Иф», но билетов в купе не было, их не могли достать. Яне пришлось впервые в жизни путешествовать плацкартом.

По стечению обстоятельств ей достался самый последний вагон. По пути в уборную Яна замерла у окна, чтобы дать человеку пройти, как вдруг незнакомец напал на нее. Он схватил актрису за пиджак и пнул ее в тамбур. Мужчина зверски избил девушку, вырвал у нее клок волос, ударил ногой в живот. Он пытался снять с нее кожаные брюки, которые были немного маловаты Яне, и лишь это спасло ее от насилия.

Яна Поплавская
Яна Поплавская на программе «Звезды сошлись»

Поплавская кричала, плакала, умоляла отпустить ее и говорила, что у нее есть маленький ребенок, но злоумышленник был непреклонен. В какой-то момент актриса поняла, что незнакомец, по ее мнению возвращавшийся из тюрьмы, может убить ее. 

«Мышь, ты мне так понравилась», — приговаривал нападавший. Яна повернулась к обидчику и неожиданно попросила у него закурить. «Ты какая смелая, мышь», — сказал мужчина. В конце концов, он решил отпустить Поплавскую, велев ей не кричать. Она почувствовала нож между лопаток и не издала ни звука.

После этого ужасающего инцидента девушка вернулась на свое место в плацкарте и больше никуда не выходила. 

«Страх такой животный, что я даже не могу это объяснить. Ты только думаешь о том, что осталась жива и вернулась к своему сыну. Кстати, ни один человек в плацкартном вагоне мне не посочувствовал», — рассказывала Яна.

Остальные пассажиры решили, что Поплавская находилась в состоянии алкогольного опьянения, и не поверили ей. Ее истошные крики не были слышны из-за грохота колес.

Когда ее встретили на перроне, Яна указала на своего обидчика ассистенту режиссера. Тот бросился за злоумышленником, но не смог его догнать. 

Напоминанием актрисе об этом неприятном инциденте служат кадры из фильма «Узник замка Иф», где она играла Эжени Данглар. В некоторых сценах заметно, что она очень сильно загримирована.

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21 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @the_yana_poplavskaya/Instagram, youtube.com
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Яна Поплавская

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Какую чушь иногда несут эти актрисульки, половина еще и выдумано. Что за моду взяли вспоминать, что было 30 лет назад.

  • Раздобрела...

  • Какая-то неправдоподобная история! В поезде никто ничего не слышал, избитую девушку приняли за пьяную, насильник убегал через вокзал , где полно народу и его так и не нашли!

  • ну вот еще одна очередная история из серии "впомнила бабка, когда девкой была".

  • В маленьких кожаных брюках в плацкарте, где рядом с туалетом 6 человек, как минимум едут. Порнофильм какой-то. И, естественно, "впервые в плацкарте", случайно, а так все в пульманах, вероятно.

  • Гость

    Какая-то неправдоподобная история! В поезде никто ничего не слышал, избитую девушку приняли за пьяную, насильник убегал через вокзал , где полно народу и его так и не нашли!

    Тем более, уж её-то узнали бы и поверили. Идёшь к проводнице, та передаёт машинисту, а он вызывает милицию по рации. Яна всегда из себя звезду строила, уж явно не смолчала бы. Даже по приезде можно было заявление написать в милицию, зафиксировали бы ушибы, мужика бы нашли.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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