«Я поняла, что он меня убьет»: Яна Поплавская вспомнила, как чудом спаслась от насильника

Актриса Яна Поплавская поделилась подробностями своей жизни в студии программы на одном из федеральных телеканалов. В том числе звезда поведала о том, как в юности чуть не стала жертвой опасного маньяка.

52-летняя Яна Поплавская побывала в качестве гостьи на программе «Звезды сошлись», где рассказала об ужасном случае, который произошел с ней в молодости. Ей нужно было приехать на съемки трехсерийного художественного фильма «Узник замка Иф», но билетов в купе не было, их не могли достать. Яне пришлось впервые в жизни путешествовать плацкартом.

По стечению обстоятельств ей достался самый последний вагон. По пути в уборную Яна замерла у окна, чтобы дать человеку пройти, как вдруг незнакомец напал на нее. Он схватил актрису за пиджак и пнул ее в тамбур. Мужчина зверски избил девушку, вырвал у нее клок волос, ударил ногой в живот. Он пытался снять с нее кожаные брюки, которые были немного маловаты Яне, и лишь это спасло ее от насилия.

Яна Поплавская на программе «Звезды сошлись»

Поплавская кричала, плакала, умоляла отпустить ее и говорила, что у нее есть маленький ребенок, но злоумышленник был непреклонен. В какой-то момент актриса поняла, что незнакомец, по ее мнению возвращавшийся из тюрьмы, может убить ее.

«Мышь, ты мне так понравилась», — приговаривал нападавший. Яна повернулась к обидчику и неожиданно попросила у него закурить. «Ты какая смелая, мышь», — сказал мужчина. В конце концов, он решил отпустить Поплавскую, велев ей не кричать. Она почувствовала нож между лопаток и не издала ни звука.

После этого ужасающего инцидента девушка вернулась на свое место в плацкарте и больше никуда не выходила.

«Страх такой животный, что я даже не могу это объяснить. Ты только думаешь о том, что осталась жива и вернулась к своему сыну. Кстати, ни один человек в плацкартном вагоне мне не посочувствовал», — рассказывала Яна.

Остальные пассажиры решили, что Поплавская находилась в состоянии алкогольного опьянения, и не поверили ей. Ее истошные крики не были слышны из-за грохота колес.

Когда ее встретили на перроне, Яна указала на своего обидчика ассистенту режиссера. Тот бросился за злоумышленником, но не смог его догнать.

1 2 3 ... 10 Яна Поплавская в юности стала жертвой домогательств в поезде

Напоминанием актрисе об этом неприятном инциденте служат кадры из фильма «Узник замка Иф», где она играла Эжени Данглар. В некоторых сценах заметно, что она очень сильно загримирована.