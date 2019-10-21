«Я поняла, что он меня убьет»: Яна Поплавская вспомнила, как чудом спаслась от насильника

52-летняя Яна Поплавская побывала в качестве гостьи на программе «Звезды сошлись», где рассказала об ужасном случае, который произошел с ней в молодости. Ей нужно было приехать на съемки трехсерийного художественного фильма «Узник замка Иф», но билетов в купе не было, их не могли достать. Яне пришлось впервые в жизни путешествовать плацкартом.
По стечению обстоятельств ей достался самый последний вагон. По пути в уборную Яна замерла у окна, чтобы дать человеку пройти, как вдруг незнакомец напал на нее. Он схватил актрису за пиджак и пнул ее в тамбур. Мужчина зверски избил девушку, вырвал у нее клок волос, ударил ногой в живот. Он пытался снять с нее кожаные брюки, которые были немного маловаты Яне, и лишь это спасло ее от насилия.
Поплавская кричала, плакала, умоляла отпустить ее и говорила, что у нее есть маленький ребенок, но злоумышленник был непреклонен. В какой-то момент актриса поняла, что незнакомец, по ее мнению возвращавшийся из тюрьмы, может убить ее.
После этого ужасающего инцидента девушка вернулась на свое место в плацкарте и больше никуда не выходила.
Остальные пассажиры решили, что Поплавская находилась в состоянии алкогольного опьянения, и не поверили ей. Ее истошные крики не были слышны из-за грохота колес.
Когда ее встретили на перроне, Яна указала на своего обидчика ассистенту режиссера. Тот бросился за злоумышленником, но не смог его догнать.
Напоминанием актрисе об этом неприятном инциденте служат кадры из фильма «Узник замка Иф», где она играла Эжени Данглар. В некоторых сценах заметно, что она очень сильно загримирована.